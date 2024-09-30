Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 425 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены пять складов с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка, Зализнянское, Майское, Орехово-Василевка, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «МСТА-Б», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 152-мм гаубица «МСТА-Б» и 122-мм орудие Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны, 108-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм гаубица «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32527 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18460 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15400 орудий полевой артиллерии и минометов, 26741 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России