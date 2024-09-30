Сергей Есенин. Страницы поэзии. Романс “Отговорила роща золотая” за кадром (1978)
Виды осенней природы, за кадром звучит романс Григория Пономаренко на стихи Сергея Есенина “Отговорила роща золотая” в исполнении Николая Тюрина
Фрагмент передачи “Сергей Есенин. Страницы поэзии”
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1978 г.
#СергейЕсенин #ОтговорилаРощаЗолотая #романс
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