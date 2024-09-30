Сегодня вторая годовщина воссоединения Донбасса, да и всей Новороссии с Россией.

И я хочу вам всем немного напомнить, что было до этого.

Владик Дмитриев был убит 2 апреля 2021 года. Оператор украинского коптера сбросил на четырехлетнего мальчика гранату. Мальчик родился на войне в Донбассе, погиб на войне, и не знал мирной жизни.

"Множественные ранения с травматической ампутацией верхних и нижних конечностей". Это из заключения судмедэксперта.

А в наших былых либеральных СМИ тогда открылся портал в преисподнюю. Обложка утреннего эфира на "Эхо Москвы" следующего дня. Найдите. Довольные лица. Плющев и Фельгенгауэр. Тема программы: "Убитый мальчик" в Донбассе". Информацию об убийстве ребёнка "Эхо Москвы", вслед за украинскими СМИ, назвало фейком, потому и кавычки. Они в эфире рассуждали, могло такое быть, или нет. Таня Фельгенгауэр:

"На федеральных каналах пошла какая-то невероятна волна. Все нагнетают: война, война, война. Появился классический сюжет с убитым ребёнком. ЯКОБЫ. Уже из-за которого и господин Володин начал выступать. И Следственный комитет начат что-то возбуждать. Сейчас этот конфликт больше в плоскости пропаганды? Или это реальная военная угроза?"

Когда ублюдок Плющев вылез в тренды YouTube с мерзким роликом "Донецкий мальчик", Алексей Венедиктов у себя на канале радостно прокомментировал это событие: "мелочь, а приятно".

Даже миссия ОБСЕ в итоге подтвердила факт гибели Владика Дмитриева от взрывных травм.

Но, знаете, в этой истории все же показательно не то, как вели себя либеральные людоеды. Куда показательнее, то, что мы всё это терпели. Глумление над убийством ребёнка терпели. Все эти люди спокойно ходили среди нас, их приглашали на всякие мероприятия, даже вполне официальные. А работа этого портала в мир чудовищ Лавкрафта независимого СМИ оплачивалась из денег госкомпании.

Понимаете степень нашей общей на тот момент деградации? Грех предательства брата своего, в котором мы жили, понимаете?

Представьте, что сейчас где-то в СМИ в России глумятся над погибшими в Курской области. Не возможно же? А три года назад было вполне комильфо.

Помнить это всё, куда важнее, чем праздновать, и прятать за нынешним торжеством свои прежние ошибки.

Андрей Медевев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сегодня вторая годовщина воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

2. 2 апреля 2021 года украинским беспилотником был убит 4-летний Владик Дмитриев в Донбассе.

3. Либеральные СМИ (в частности "Эхо Москвы") отреагировали на это событие скептически, называя информацию фейком.

4. Ведущие "Эха Москвы" (Плющев, Фельгенгауэр, Венедиктов) высказывались по этому поводу неэтично и цинично.

5. Факт гибели ребенка был подтвержден миссией ОБСЕ.

6. Автор подчеркивает, что общество тогда терпело подобное поведение СМИ и отдельных личностей.

7. Отмечается, что деятельность таких СМИ даже финансировалась государственными компаниями.

Вывод:

Автор призывает помнить о прошлых ошибках и не скрывать их за нынешними празднованиями. Он подчеркивает важность осознания того, как общество изменилось за эти годы, указывая на то, что сейчас подобное отношение к трагическим событиям невозможно представить в российских СМИ. Статья призывает к рефлексии над прошлым и осознанию произошедших изменений в обществе и медиа-пространстве.