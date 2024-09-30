Один из самых известных военных корреспондентов холдинга ВГТРК, автор документальных фильмов и специальных репортажей Евгений Поддубный, который был тяжело ранен в Курской области, стал Героем России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что журналист отмечен «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, 7 августа Поддубный отправился освещать ситуацию в Курской области, куда вторглись Вооружённые силы Украины (ВСУ). Когда он ехал в автомобиле, его атаковал украинский беспилотник. Военкора госпитализировали в местную больницу. Врачи стабилизировали его состояние 8 августа, а затем журналиста доставили на дальнейшее лечение в московский Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. У Поддубного контузия, тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

22 августа Владимир Путин позвонил военкору, чтобы поздравить его с днём рождения. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Сегодняшним указом президент также наградил бывшего посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия двух стран. Эту должность Бюльбюль оглы занимал 18 лет, с 2006 года и до конца сентября 2024-го. Дипломат также известен как певец и композитор, который в 1970-х объездил с гастролями весь Советский Союз. В 1982 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана.

«За заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Арменией наградить орденом Дружбы Вагаршака Арутюняна Варназовича, гражданина Республики Армения», — также сообщается в документе.

Арутюнян занимал должность посла республики с 2022 года. 15 августа президент Армении Ваагн Хачатурян назначил нового посла в России, им стал бывший депутат парламента от фракции премьер-министра Никола Пашиняна Гурген Арсенян.

По материалам сайта Президента РФ, РБК, «Известий», ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.

2. Поддубный был тяжело ранен 7 августа в Курской области при освещении вторжения ВСУ.

3. Журналист получил контузию, тяжёлый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета в результате атаки украинского беспилотника.

4. 22 августа Путин лично поздравил Поддубного с днём рождения по телефону.

5. Тем же указом президент наградил бывшего посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского.

6. Орденом Дружбы награжден бывший посол Армении в России Вагаршак Арутюнян.

Вывод:

Данная статья освещает награждение государственными наградами России нескольких значимых фигур. Основное внимание уделено присвоению звания Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному за его профессиональную деятельность в зоне военного конфликта, где он получил серьезные ранения. Также отмечены награждения дипломатов из Азербайджана и Армении, что подчеркивает важность международных отношений России со странами бывшего СССР. Эти награждения демонстрируют признание государством заслуг как в области журналистики в экстремальных условиях, так и в сфере дипломатии.