Депортация нелегальных мигрантов – нужное и самое простое рефлекторное действие, но отнюдь не стратегическое решение.

Вот видео из Узбекистана: отправили этих узбеков домой, а там нет работы, нищета и приходится собирать бутылки.

Старики как-то будут доживать, а молодые – их там большинство – жить хотят, и без перспективы они будут радикализироваться. Их станет легче вербовать в террористы, исламисты, нанимать на локальные войны с Россией. То есть это пища и ресурс для спецслужб Запада и международного криминала.

Конечно, депортация нужна (причём массовая, а не выборочная, как сейчас), но вслед за ней мы должны думать, как предупредить радикализацию депортированного населения Средней Азии. Сделать это можно только через поттягивание культурного уровня и создания рабочих мест на местах, то есть посредством создания русских школ и совместных предприятий.

Только – важный момент! – обязательно платить за это должны сами страны Средней Азии. Никакой благотворительности. Местные элиты сами должны быть заинтересованы в дерадикализации, а потому пусть раскошеливаются на хорошее образование и рабочие места.

Чтобы не Россия, а сам Узбекистан финансировал бы строительство русскоязычной школы за 4 млрд и оплачивал бы работу российских специалистов. А уже обученные нашими людьми и окультуренные, воспитанные на общей культуре они – лучшие из них – могли бы переехать на работу в Россию, как повышение по карьерной лестнице.

Да, для реализации такой модели от МИД потребуются большие усилия и знания, но ЕЭАС нам в помощь. Евразийский союз должен не просто гонять товары и рабочую силу туда-сюда в интересах капитала, ЕАЭС должен встраивать страны Евразии в общее культурно-ценностное пространство.

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РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Депортация нелегальных мигрантов – простое, но не стратегическое решение проблемы.

2. Депортированные мигранты, особенно молодежь, могут радикализироваться из-за отсутствия перспектив на родине.

3. Радикализация может привести к вербовке в террористические группировки и использованию против России.

4. Необходима массовая депортация, но с последующими мерами по предотвращению радикализации.

5. Решение – повышение культурного уровня и создание рабочих мест в странах Средней Азии.

6. Страны Средней Азии должны сами финансировать эти меры, включая русские школы и совместные предприятия.

7. ЕАЭС должен способствовать созданию общего культурно-ценностного пространства в Евразии.

Вывод:

Статья предлагает комплексный подход к проблеме нелегальной миграции. Автор признает необходимость депортации, но подчеркивает, что это лишь первый шаг. Основное внимание уделяется долгосрочной стратегии, направленной на предотвращение радикализации депортированных мигрантов в их родных странах. Предлагается решение через повышение образовательного и культурного уровня, создание рабочих мест, при этом финансовое бремя должно лежать на странах Средней Азии. Такой подход, по мнению автора, позволит создать общее культурно-ценностное пространство в рамках ЕАЭС и обеспечит более контролируемую и качественную миграцию в будущем.

Дополнительный вывод:

Проблема нелегальной миграции требует комплексного подхода, учитывающего интересы всех сторон. Ключевым моментом в решении этой проблемы должна стать активная роль местных элит стран-доноров мигрантов. Им необходимо осознать свою ответственность за благополучие собственного населения и предпринять конкретные шаги по созданию рабочих мест и улучшению экономической ситуации в своих странах.

Россия может выступить партнером в этом процессе, предоставляя экспертизу, технологии и опыт в создании эффективных предприятий и образовательных учреждений. Однако принципиально важно, чтобы финансирование этих проектов осуществлялось за счет стран-доноров, а не России. Этот подход учитывает исторический опыт советского периода, когда экономическое развитие республик в значительной степени финансировалось за счет ресурсов РСФСР, что в долгосрочной перспективе не привело к устойчивому самостоятельному развитию этих регионов.

Такая стратегия позволит не только снизить поток нелегальных мигрантов, но и создаст основу для более здоровых экономических и культурных связей между Россией и странами-донорами. Это также поможет предотвратить радикализацию населения в этих странах, способствуя стабильности в регионе в целом.

Россия, со своей стороны, может сосредоточиться на совершенствовании миграционной политики, ужесточении контроля за соблюдением законов и создании условий для успешной интеграции легальных мигрантов. Этот подход поможет сбалансировать интересы национальной безопасности с экономическими потребностями страны в рабочей силе.

В конечном итоге, такой многосторонний подход может привести к формированию более стабильного и процветающего региона, где миграция становится не проблемой, а инструментом взаимовыгодного сотрудничества.