Вашему вниманию представляется 28-й сюжет авторской программы "МироВидение". В коллаборации с Интеллектуальным клубом "МАКАРОВ" мы представляем творческую встречу с российским ученым, палеоневрологом, профессором, доктором биологических наук, заведующим лабораторией развития нервной системы научно-исследовательского института морфологии человека РАН - Сергеем Вячеславовичем Савельевым..

Сергей Вячеславович Савельев — русский учёный, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, член Творческого союза художников России, фотограф, автор более 10 монографий, сотен научных статей и первого в мире стереоскопического атласа мозга человека.

Сергей Вячеславович выдвинул ряд революционных идей о происхождении мозга, автор церебрального сортинга, как способа анализа индивидуальных человеческих способностей по структурам головного мозга посредством разработки и применения томографа высокого разрешения. Считает, что в дальнейшем человек будет развиваться по пути примитивизации, т.е. уменьшения уровня интеллекта, улучшения физических характеристик.

Сергей Савельев окончил биолого-химический факультет МГЗПИ им. Ленина, работал в Институте мозга АМН СССР, с 1984 года в НИИ морфологии человека РАМН, заведующий лабораторией развития нервной системы. Более 30 лет занимается исследованиями в области морфологии и эволюции головного мозга, цитоархитектоники его коры, изучением индивидуальной вариабельности архитектоники и подкорковых структур мозга и поиску морфологических основ человеческой одаренности, проводившихся в Институте мозга АМН СССР. Изучал молекулярные механизмы кодирования морфогенетической информации в эмбриональной нервной системе. Представил эволюционную теорию переходных сред как основу для разработки нейробиологических моделей происхождения хордовых, первично водных позвоночных, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, привел примеры использования нейробиологических законов для реконструкции путей эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. Разрабатывал основные принципы адаптивной эволюции нервной системы и поведения. В своих работах обосновывал позиционную теорию контроля раннего эмбрионального развития мозга позвоночных, доказывая, что на ранних стадиях развития нет жесткой генетической детерминации. То есть судьба клетки определяется не геномом, а межклеточными биомеханическими взаимодействиями.



Комментарий редакции

В лекции Сергея Савельева, обсуждаемой в интеллектуальном клубе, затрагиваются темы мышления, сознания и эволюции человека. Вот основные тезисы:

1. Сознание и биологические цели: Савельев утверждает, что осознанное мышление встречается редко, и многие люди действуют инстинктивно, преследуя биологические цели — размножение, добычу ресурсов. Такие цели не требуют настоящего интеллектуального напряжения и не связаны с сознанием.

2. Мышление и интеллект: Мышление, по мнению Савельева, часто путают с примитивной комбинаторикой и подражанием. Настоящее мышление — это произвольная деятельность, направленная на создание нового, что не свойственно большинству людей.

3. Эволюция мозга: Савельев объясняет, что человеческий мозг эволюционировал гораздо быстрее, чем мозг других видов. Однако, несмотря на это, лишь небольшая часть людей способна на сложные рассуждения и интеллектуальные прорывы.

4. Цена мышления: Мышление требует значительных энергетических затрат. Когда человек начинает думать по-настоящему, мозг может потреблять до 25% энергии организма, что приводит к нервному истощению.

5. Гениальность и талант: Савельев утверждает, что гениальность — редкое явление, связанное с особенностями структуры мозга. Творческие способности предопределены генетически, и развитие среды и воспитание не играют решающей роли.

6. Технологии и искусственный интеллект: Савельев скептически относится к идее создания искусственного интеллекта, утверждая, что человеческое мышление невозможно воспроизвести с помощью алгоритмов.

7. Образование и развитие личности: Человек с соответствующими способностями сможет добиться успеха, даже если у него не будет доступа к качественному образованию. Однако при отсутствии природных задатков образование не поможет достичь высот.

Вывод:

Лекция Савельева акцентирует внимание на ограниченности возможностей большинства людей в плане произвольного мышления. Он критикует современные представления об интеллекте и прогрессе, указывая на то, что только малая часть людей способна на подлинное творчество и создание нового. Савельев также подчеркивает важность генетики в развитии интеллектуальных способностей, при этом утверждая, что мышление требует больших энергетических затрат, из-за чего люди склонны избегать серьезных интеллектуальных нагрузок.