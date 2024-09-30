Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Корчагинцы моего поколения

26 0


К призывам разных антисоветчиков-маргиналов убрать из образовательной системы Павку Корчагина и роман "Как закалялась сталь". (как на Украине).

Простой рабочий паренёк Павка Корчагин, сражавшийся за Советскую власть, за будущее Советской Родины, близок и понятен миллионам людей…
Корчагинцы моего поколения, возмужавшего в послевоенные годы, осваивали целину, строили Братск, прокладывали дорогу к звёздам…
Что касается меня, то в самые трудные минуты я вспоминал железное упорство и несгибаемую волю Павки Корчагина.
(с) Юрий Гагарин

Для нашей страны роман "Как закалалась сталь" был в числе наиболее значимых книг XX века, на которой выросло несколько поколений. И конечно же вымарать из истории не получится, как бы не брызгали слюной современные антисоветчики.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9411847.html
Метки: антикоммунизм, антисоветизм, гагарин, образование, Россия, Украина, школа
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В чём миссия Иисуса Христа?
Тайны мира - Они среди нас (24.05.2012)
Президент Путин не рекомендует делать гражданам то, что хочет от них правительство
Мотивация на учебу
"Красивые" мужчины (часть II)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru