Корчагинцы моего поколения
К призывам разных антисоветчиков-маргиналов убрать из образовательной системы Павку Корчагина и роман "Как закалялась сталь". (как на Украине).
Простой рабочий паренёк Павка Корчагин, сражавшийся за Советскую власть, за будущее Советской Родины, близок и понятен миллионам людей…
Корчагинцы моего поколения, возмужавшего в послевоенные годы, осваивали целину, строили Братск, прокладывали дорогу к звёздам…
Что касается меня, то в самые трудные минуты я вспоминал железное упорство и несгибаемую волю Павки Корчагина.
(с) Юрий Гагарин
Для нашей страны роман "Как закалалась сталь" был в числе наиболее значимых книг XX века, на которой выросло несколько поколений. И конечно же вымарать из истории не получится, как бы не брызгали слюной современные антисоветчики.