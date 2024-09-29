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Трудная должность, 1968

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Фильм рассказывает о комплексной работе милиции.

ВНИИ ООП МООП ССР, 1968 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z5eqpvV2pGY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1673 1369
    Valeriy Bondarik 51 мин. назад

      ,,,Privet,,,

      …а кто РЕШИТСЯ показать-рассказать О…
      …о НЫНЕшней – РАБоте милиции=ПОЛИЦИИ…
      …фильмов ОБ “ЭТОМ” – тьма_тьмущая…
      (ТАМ инфа – ШОКирующая=ВОПИЮЩАЯ…)

      …есть РАЗНОЕ о “НИХ”…что-ДАП–то–ДА…
      (но и БЕЗ милиции-полиции – НИКУДА!
      ———————————–

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон. Канада. 29-9-24

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