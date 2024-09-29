Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

▫️ При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены: танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бояро-Лежичи, Ворожба, Вишенки, Глухов, Журавка, Кучеровка, Мирополье, Приволье, Павловка, Ревякино, Речки, Сумы, Червонопрапорное, Шалыгино и Хотень.

▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России