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Пополнение! В России построен новый фрегат с «Цирконами» на борту и «русским сердцем»

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В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» спущен на воду фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350, оснащённый российской силовой установкой, которая сменила украинскую. Сколько всего таких кораблей уже есть у России, а сколько ещё строится? Когда начнётся выпуск модернизированных фрегатов, и где решили построить новую крупнотоннажную суперверфь? Расскажем об этом, а также о новом герое недели, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Спуск на воду фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 в Санкт-Петербурге.
2. Обзор строительства и модернизации фрегатов проекта 22350 и 22350М.
3. Импортозамещение украинских двигателей для кораблей российскими аналогами.
4. Визит отряда кораблей Северного Флота в порт Гавана (Куба) в июне 2024 года.
5. Планы по строительству новой крупнотоннажной суперверфи во Владивостоке.
6. Проблема дефицита судостроительных мощностей в России.
7. Развитие судостроительной отрасли в различных регионах России.
8. Краткий обзор других позитивных новостей в сфере промышленности и производства.
9. История о героическом поступке пенсионера Владимира Дарькина, спасшего человека и собаку при пожаре.

Вывод:
Выпуск новостей демонстрирует значительный прогресс России в области судостроения, особенно в военно-морском секторе. Несмотря на санкции и технологические вызовы, страна успешно развивает собственные производственные мощности, решает проблемы импортозамещения и планирует масштабные проекты по расширению судостроительной отрасли.

Особое внимание уделяется строительству фрегатов проекта 22350, что указывает на приоритетность укрепления военно-морского флота. Визит кораблей в Кубу подчеркивает стремление России демонстрировать свое военно-морское присутствие в стратегически важных регионах.

Планы по строительству новой суперверфи во Владивостоке свидетельствуют о долгосрочной стратегии развития судостроения и укрепления позиций России на Дальнем Востоке.

Включение истории о героическом поступке пенсионера добавляет человеческое измерение к новостям и подчеркивает важность гражданского мужества.

В целом, выпуск представляет Россию как страну, активно развивающую свои технологические и промышленные возможности, несмотря на внешние вызовы, и поддерживающую патриотические настроения среди населения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PKa4qql74nw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1673 1369
    Valeriy Bondarik 20 мин. назад

      ,..,pRRRivet,,,

      В России ЕСТЬ достижения,что БЕЗ сомнения!
      Но…МНОГО и БЕЗЗАКОНИЯ__БЕСПРЕДЕЛА,,,

      …НЕЛЬЗЯ(становится)Правду говорить…
      ,,,НАКАЗЫВАЮТ – ЗА “неправильные” мнения…

      …политика вообще – многие-сомнения…
      (МНОГИМ политикам НЕ верит НАСЕЛЕНИЕ…)

      *** И,пока в Т.Н.”сво” – ГИБНУТ Русские Солдаты,
      *** Россию ЗАХВАтывают=ОККУПИРУЮТ – ЧУЖИЕ=АЗИАты,,,

      * а ещё Россию – Усиленно “оБАРАНивают”=ОБМАНывают -
      * тем,что – РЕЛИГИЕЙ “окормляют” – ВЕРУ НАВЯЗЫВАЮТ…
      * веру в Т.Н.”боха” – ПОВСЕМЕСТНО ВНУШАЮТ…
      —————————————–

      В России(как и В иных гос-ах)- Мноого ХОРОШЕГО,
      И ЭТОТ Факт – НУЖНО Признать!
      * но-в-тоже-время В России – Нужно МНОГОе Менять…
      …………………………………………

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон. Канада. 29–9–24

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