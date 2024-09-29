Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/kikimora.mp3

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о Китимаре/Кикиморе в славянской мифологии:

1. Китимара/Кикимора – дух в славянской мифологии, особенно распространенный в великорусских верованиях.

2. Происхождение имени и верования имеют общеславянские корни.

3. В разных регионах образ Китимары/Кикиморы варьируется:

– В Белоруссии известна как Мара

– В северной России представляется как красивая высокая девушка в белом (полудница)

– В Малороссии связана с весенними обрядами

4. Основные характеристики Кикиморы:

– Обитает в домах, часто за печью или в подполье

– Вредит домашнему хозяйству: путает пряжу, ломает посуду

– Может быть как вредной, так и полезной (помогает трудолюбивым хозяйкам)

– Часто связана с прядением и ткачеством

5. Способы защиты от Кикиморы:

– Крестное знамение

– Определенные обереги (кумач, камень с дыркой)

– Задабривание (например, настоем папоротника)

6. В некоторых регионах образ Кикиморы связан с природными явлениями (охрана гороховых полей, рождение детей в святки).

7. Имя "Кикимора" стало нарицательным и используется как прозвище для различных типов людей.

Вывод:

Китимара/Кикимора представляет собой сложный и многогранный образ в славянской мифологии. Её восприятие и характеристики значительно варьируются в зависимости от региона, что говорит о богатстве и разнообразии славянских верований. Этот дух отражает народные представления о домашнем хозяйстве, отношении к труду и взаимодействии с невидимым миром. Несмотря на преимущественно отрицательную характеристику, образ Кикиморы не всегда однозначно негативен, что указывает на сложность народных верований и их способность к эволюции во времени.