Главная » Видео, История, Славянские традиции

Кикимора: описания проказ и быта

20 0

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/kikimora.mp3

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о Китимаре/Кикиморе в славянской мифологии:

1. Китимара/Кикимора – дух в славянской мифологии, особенно распространенный в великорусских верованиях.

2. Происхождение имени и верования имеют общеславянские корни.

3. В разных регионах образ Китимары/Кикиморы варьируется:
   – В Белоруссии известна как Мара
   – В северной России представляется как красивая высокая девушка в белом (полудница)
   – В Малороссии связана с весенними обрядами

4. Основные характеристики Кикиморы:
   – Обитает в домах, часто за печью или в подполье
   – Вредит домашнему хозяйству: путает пряжу, ломает посуду
   – Может быть как вредной, так и полезной (помогает трудолюбивым хозяйкам)
   – Часто связана с прядением и ткачеством

5. Способы защиты от Кикиморы:
   – Крестное знамение
   – Определенные обереги (кумач, камень с дыркой)
   – Задабривание (например, настоем папоротника)

6. В некоторых регионах образ Кикиморы связан с природными явлениями (охрана гороховых полей, рождение детей в святки).

7. Имя "Кикимора" стало нарицательным и используется как прозвище для различных типов людей.

Вывод:
Китимара/Кикимора представляет собой сложный и многогранный образ в славянской мифологии. Её восприятие и характеристики значительно варьируются в зависимости от региона, что говорит о богатстве и разнообразии славянских верований. Этот дух отражает народные представления о домашнем хозяйстве, отношении к труду и взаимодействии с невидимым миром. Несмотря на преимущественно отрицательную характеристику, образ Кикиморы не всегда однозначно негативен, что указывает на сложность народных верований и их способность к эволюции во времени.

Источник: https://rutube.ru/video/940476575a8a8d3b63fd65235204f091/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
НЕТОЛЕРАНТНАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА
Фантазии певца цифровой экономики: Глава Сбербанка мечтает заменить людей и коров на аватаров
ЛОЖЬ: Русская традиция - пьянство Древние славяне не знали не только водки, но и вина.
Украина и будущее России
Видеоответ Левашову Н.В.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru