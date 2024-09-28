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В окружении врагов, или Чудеса земли обетованной

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Беседа с Николаем Азаровым об истории государства Израиль, общении с Нитаньяху, ядерной триаде и русскоязычной диаспоре.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Историческая ретроспектива Израиля: Упоминается древняя история региона и то, что Израиль получил независимость лишь в 1948 году. Постоянные конфликты с арабскими странами начались сразу после создания государства по решению ООН о разделе Палестины.

2. Международное право: Израиль неоднократно нарушал международные нормы, игнорируя резолюции ООН. Азаров подчеркивает, что ни одна из резолюций Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту не была выполнена.

3. Экономическое развитие: Несмотря на постоянные конфликты, Израиль развился в высокоразвитую научно-технологическую страну. Важным фактором стало финансирование со стороны США и репарации от Германии, а также значительный приток высококвалифицированных специалистов из Советского Союза.

4. Армия и оборона: Израиль создал одну из самых сильных армий в мире и успешно защищает свои границы, хотя его действия вызывают критику.

5. Отношения с соседями: Конфликт с арабскими странами продолжается десятилетиями, в частности из-за оккупированных территорий, таких как Голанские высоты. Внутренняя политика Израиля зачастую ориентируется на правые, а иногда и радикальные силы.

6. Социальные достижения: Израиль также демонстрирует высокий уровень социального обеспечения, науки и медицины.

Вывод: Израиль — это пример страны, которая смогла достичь впечатляющих успехов в экономике и обороне несмотря на тяжелые внешние условия. Однако его политика в отношении соседей, в том числе нарушение международного права, вызывает серьезную озабоченность.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yGTk1t1jJ28
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