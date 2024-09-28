▫️ Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Противник потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, 155-мм гаубица М777, две 155-мм гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожено три полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формирований 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Отразили восемь контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 725 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка Донецкой Народной Республики.

Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 151-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 104-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России