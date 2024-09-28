О встрече Белоусова с блогерами и военкорами
Военкор Мурад Гадзиев о встрече военкоров и блогеров с министром обороны РФ Белоусовым.
О нашей сегодняшней встрече с министром обороны Андреем Белоусовым.
Вторая по счёту встреча была без камер и микрофонов. Тон — откровенный. Без цензуры.
Мы, военкоры, передали министру всё, что нас просили передать наши бойцы, их семьи, а также гражданские в зоне СВО. Правду, проблемы, просьбы и предложения.
Какие-то вещи нам рассказал и сам министр для нашего понимания. И о ходе спецоперации, и о состоянии ВСУ, и о том, что сейчас в головах у западных кураторов Украины.
Мы, военкоры, — люди гражданские, без доступа к секретной информации. Соответственно, планов никаких нам не раскрывали.
Что я могу сказать? Спустя считаные месяцы после своего назначения министр полностью освоил новую для себя сферу.
Впрочем, вы и сами это видите. Наша армия эволюционирует и адаптируется с рекордной скоростью.
Каждый день войска прорывают оборону врага на всё новых участках фронта. Производство растёт огромными шагами. На ошибках учатся.
А главное — большинство проблем, о которых мы говорили с министром в июне, повторно не всплывали. Они решены. Одно это чего стоит.
Ещё раз спасибо министру обороны Андрею Белоусову за то, что даже в такое напряжённое время он уделил время, чтобы выслушать и нас.
https://t.me/msgazdiev/1342 – цинк
Можно отметить, что такие встречи начавшиеся еще при Шойгу стали регулярными.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Состоялась вторая встреча военкоров и блогеров с министром обороны РФ Белоусовым.
2. Встреча проходила без камер и микрофонов, в откровенном тоне.
3. Военкоры передали министру информацию от бойцов, их семей и гражданских в зоне СВО.
4. Министр поделился информацией о ходе спецоперации, состоянии ВСУ и позиции западных кураторов Украины.
5. Секретные планы не раскрывались.
6. Отмечается, что министр быстро освоил новую для себя сферу.
7. Наблюдается эволюция и адаптация российской армии.
8. Производство растет, на ошибках учатся.
9. Большинство проблем, обсуждавшихся на предыдущей встрече в июне, уже решены.
10. Подобные встречи стали регулярными, начавшись еще при предыдущем министре обороны Шойгу.
Вывод:
Встреча демонстрирует стремление Министерства обороны РФ к открытому диалогу с военными корреспондентами и блогерами. Это позволяет получать обратную связь с фронта и оперативно решать возникающие проблемы. Отмечается прогресс в работе нового министра обороны и улучшения в российской армии. Регулярность таких встреч указывает на системный подход к коммуникации между военным руководством и представителями СМИ, освещающими ход специальной военной операции.