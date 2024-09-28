Военкор Мурад Гадзиев о встрече военкоров и блогеров с министром обороны РФ Белоусовым.



О нашей сегодняшней встрече с министром обороны Андреем Белоусовым.

Вторая по счёту встреча была без камер и микрофонов. Тон — откровенный. Без цензуры.

Мы, военкоры, передали министру всё, что нас просили передать наши бойцы, их семьи, а также гражданские в зоне СВО. Правду, проблемы, просьбы и предложения.

Какие-то вещи нам рассказал и сам министр для нашего понимания. И о ходе спецоперации, и о состоянии ВСУ, и о том, что сейчас в головах у западных кураторов Украины.

Мы, военкоры, — люди гражданские, без доступа к секретной информации. Соответственно, планов никаких нам не раскрывали.

Что я могу сказать? Спустя считаные месяцы после своего назначения министр полностью освоил новую для себя сферу.

Впрочем, вы и сами это видите. Наша армия эволюционирует и адаптируется с рекордной скоростью.

Каждый день войска прорывают оборону врага на всё новых участках фронта. Производство растёт огромными шагами. На ошибках учатся.

А главное — большинство проблем, о которых мы говорили с министром в июне, повторно не всплывали. Они решены. Одно это чего стоит.

Ещё раз спасибо министру обороны Андрею Белоусову за то, что даже в такое напряжённое время он уделил время, чтобы выслушать и нас.

https://t.me/msgazdiev/1342 – цинк

Можно отметить, что такие встречи начавшиеся еще при Шойгу стали регулярными.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Состоялась вторая встреча военкоров и блогеров с министром обороны РФ Белоусовым.

2. Встреча проходила без камер и микрофонов, в откровенном тоне.

3. Военкоры передали министру информацию от бойцов, их семей и гражданских в зоне СВО.

4. Министр поделился информацией о ходе спецоперации, состоянии ВСУ и позиции западных кураторов Украины.

5. Секретные планы не раскрывались.

6. Отмечается, что министр быстро освоил новую для себя сферу.

7. Наблюдается эволюция и адаптация российской армии.

8. Производство растет, на ошибках учатся.

9. Большинство проблем, обсуждавшихся на предыдущей встрече в июне, уже решены.

10. Подобные встречи стали регулярными, начавшись еще при предыдущем министре обороны Шойгу.

Вывод:

Встреча демонстрирует стремление Министерства обороны РФ к открытому диалогу с военными корреспондентами и блогерами. Это позволяет получать обратную связь с фронта и оперативно решать возникающие проблемы. Отмечается прогресс в работе нового министра обороны и улучшения в российской армии. Регулярность таких встреч указывает на системный подход к коммуникации между военным руководством и представителями СМИ, освещающими ход специальной военной операции.