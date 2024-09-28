Первые слова, которые Христос произнес, начав учить людей на горе, были слова о нищете духовной.

Это камень преткновения для очень многих людей. "Блаженны нищие духом, яко их есть Царство Небесное".

Это азы духовной жизни. Кто такие нищие духом и почему их Царство Небесное, почему это так важно?

Нищий телом, нищий физически, материально нищий – это человек, который ничего своего не имеет, во всём нуждается, протягивает руку и просит. Побеждает свою гордость и заставляет себя просить.

Ничего себе не приписывает, и чужд какого-то тщеславия или гордости, потому что гордиться нечем, потому что он зависим.

Ощущение своей зависимости от Бога – это нищета духовная.

Как Павел пишет: " Что у тебя есть, чего бы ты не получил?

А если все получил, что хвалишься, будто не получил?".

Действительно, все, что у нас есть мы получили даром – солнечный свет, даже воздух, которым мы дышим. Это пролитые на нас милости Божии.

Если Бог благословит, все будет хорошо, если Бог не благословит, то ничего не получится, хоть ты будешь с двумя головами или семи пядей во лбу.

Когда человек это чувствует, что за все Слава Богу, это Божья Благодать – он нищий духом.

Тогда даже при окружающем его богатстве самоощущение у него, как у зависимого и небогатого.

Вот есть смиренные богачи. Что бы там не говорили "жадные души" про всех богачей вообще, а есть люди, которым богатство досталось по наследству.

И есть миллионеры, которые заставляют своих детей работать.

Есть и такие, они живя в роскоши, чувствуют себя зависимыми и обязанными.

Человек чувствует свою зависимость от Господа. Он отказывается от превозношения. Он помнит, что над ним есть Господь. Особенно важно помнить, что над тобой есть Господь, когда ты сам господствуешь над кем-то.

Когда ты хочешь над кем-то возвыситься, вдруг вспомни, что ты всего лишь мелкая сошка, над тобой общий Владыка.

Это человек, который стоит на одной из ступенек, на первой ступеньке, ведущей в Царство Небесное. Блаженны нищие духом ибо таковых есть Царствие Небесное.

Нужно носить в памяти и уме размышления о том, что из-за гордости Архангел стал дьяволом.

А смиренные и блаженные, им падать некуда. Они находятся в том безопасным низу, из которого рано или поздно Господь поднимет их наверх, и падение им угрожать не будет.

Блаженны нищие духом ибо таковых есть Царствие Небесное!

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Нищета духовная – это осознание полной зависимости от Бога.

2. Христос начал свое учение с этой концепции, подчеркивая ее важность.

3. Нищий духом не гордится и не тщеславится, понимая, что все получено от Бога.

4. Даже богатые люди могут быть нищими духом, если осознают свою зависимость от Бога.

5. Важно помнить о Боге, особенно когда имеешь власть над другими.

6. Нищета духовная – первая ступень к Царству Небесному.

7. Смирение защищает от падения, в отличие от гордости.

Вывод:

Статья подчеркивает важность духовной нищеты как основы христианской жизни. Автор объясняет, что это состояние не связано с материальным положением, а скорее с внутренним осознанием своей зависимости от Бога. Такое смирение и благодарность за все, что человек имеет, рассматриваются как путь к духовному росту и достижению Царства Небесного. Статья призывает читателей культивировать это качество независимо от их социального статуса или материального благосостояния, видя в нем ключ к истинному блаженству и духовной безопасности.

Расширенный вывод:

Понятие духовной нищеты, как и материального богатства, во многом относительно и субъективно. Однако, в отличие от материального благосостояния, духовное богатство трудно измерить или сравнить объективно. Парадокс заключается в том, что человек, считающий себя духовно богатым, может на самом деле быть менее развит духовно, чем тот, кто осознает свою духовную нищету.

Христос призывал к смирению, утверждая, что скромных возвысят, а гордых унизят. Духовная нищета в этом контексте означает отказ от самовозвышения и сравнения себя с другими в духовном плане. Это понимание особенно важно, когда мы рассматриваем отношения человека с Богом. В сравнении с божественным совершенством, любой человек неизбежно окажется духовно нищим.

Таким образом, осознание своей духовной нищеты – это признак истинной мудрости и близости к Богу. Человек, считающий себя духовно богатым, рискует впасть в гордыню и отдалиться от божественного. Напротив, тот, кто постоянно помнит о величии Бога и своем несовершенстве, проявляет смирение и открытость к духовному росту.

Этот подход также предостерегает от осуждения других, поскольку истинное духовное состояние человека известно только Богу. Осознание собственной духовной нищеты побуждает к постоянному стремлению к духовному росту и более глубокому пониманию божественной природы, что и является сутью истинного духовного богатства.