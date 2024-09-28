Высокий уровень с которого пикирует в пропасть европейская промышленность, зиждется на том, что руководители крупных европейских энергетических компаний (раньше) всегда соблюдали два фундаментальных принципа — никогда не забывать об энергетической безопасности и обеспеченности.



И во второй половине нулевых ЕК начала действовать. Государственные пакеты акций в энергетических компаниях — приватизировать. Виды деятельности — организационно разделить, дабы добыча и поставки отдельно, а хранение распределение — отдельно.



Почему? Так ведь тогда игроков на энергетическом рынке станет больше, они ка-а-ак начнут друг с другом конкурировать, ка-а-ак начнут цены снижать — и у потребителей потекут молочные реки в кисельных берегах.



Потому доступ к не ими построенным ПХГ, магистральным распределительным сетям — всем желающим!



Крупные газовые компании Европы работали по принципу разумности и досаточности. Сдерешь с потребителя слишком много денег — сбежит к угольщикам или вообще про мазут вспомнит. Попросишь мало — не хватит на расширение сети сбыта, поскольку для наращивания сбыта нужны распределительные газопроводы. Без суеты, без спешки, с выстраиванием долгосрочных отношений, с перестраховками.



Но это же практически бунт на корабле — с компаниями с таким уровнем полномочий, капиталами многомиллиардных масштабов, с влиянием в крупном и среднем бизнесе пришлось бы договариваться, диктовать свои хотелки было нереально.



И в ЕС возник термина анбандлинг, на рынке возникли сотни перепродавцов, спекулянтов и посредников. Ставим галочку — так делать нельзя, на сотни компаний никакие слова о государственных интересах, о развитии страны просто не действуют. Следующий шаг ЕК — ультимативное требование тотального отказа от долгосрочных контрактов поставок и транзита, переориентация со стоимости нефтяной корзины на котировки спотовых площадок.



Ставим галочку: ежегодные торги наших субъектов федерации и городов для приобретения необходимого населению угля — умышленный вред России.



@geonrgru

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Ранее европейские энергетические компании придерживались принципов энергетической безопасности и обеспеченности.

2. Европейская комиссия инициировала реформы в энергетическом секторе:

– Приватизация государственных пакетов акций

– Разделение видов деятельности (добыча, поставки, хранение, распределение)

– Открытый доступ к инфраструктуре для всех желающих

3. Цель реформ – увеличение конкуренции и снижение цен для потребителей.

4. Крупные газовые компании Европы ранее работали по принципу разумности и достаточности, выстраивая долгосрочные отношения.

5. Введение термина "анбандлинг" и появление множества перепродавцов и посредников на рынке.

6. Отказ от долгосрочных контрактов и переход на котировки спотовых площадок.

Вывод:

Статья критически оценивает реформы в европейском энергетическом секторе. Автор считает, что переход от системы с крупными, стабильными компаниями к фрагментированному рынку с множеством посредников и спекулянтов, а также отказ от долгосрочных контрактов в пользу спотовых цен негативно влияют на энергетическую безопасность и стабильность. Автор подчеркивает, что такой подход может быть вредным и для России, если подобные практики будут применяться в стране.

Дополнительный вывод:

Проблема, описанная в статье, характерна не только для Европы, но и для России. В обоих случаях наблюдается фундаментальный конфликт между централизованной системой распределения энергоресурсов и множеством частных посредников ("прокладок").

Этот конфликт проявляется в следующем:

1. Цели и приоритеты: Частные посредники в первую очередь заинтересованы в максимизации собственной прибыли, часто в ущерб стабильности всей системы. Централизованная же система нацелена на обеспечение стабильности и надёжности энергоснабжения.

2. Управляемость: Централизованная система позволяет эффективно управлять распределением энергоресурсов из единого центра, в то время как наличие множества независимых игроков создаёт хаотичность и непредсказуемость.

3. Надёжность: Чем больше звеньев в цепочке распределения, тем она менее надёжна. Каждое дополнительное звено – это потенциальная точка сбоя или манипуляций.

4. Экономическая эффективность: Увеличение количества посредников неизбежно ведёт к росту общих издержек, которые в конечном итоге ложатся на плечи конечных потребителей.

5. Долгосрочное планирование: Централизованная система способна более эффективно осуществлять долгосрочное планирование и инвестиции в инфраструктуру, в то время как частные игроки часто ориентированы на краткосрочную выгоду.

Таким образом, и в России, и в Европе наблюдается дилемма: выбор между стабильной, централизованно управляемой системой распределения энергоресурсов и фрагментированной системой с множеством частных игроков. Опыт показывает, что чрезмерная фрагментация и либерализация энергетического рынка может привести к нестабильности, повышению цен для конечных потребителей и потенциальным рискам для энергетической безопасности страны.