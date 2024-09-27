«Ротовое отверстие Министерства глубокой озабоченности». Так выразился не юморист, а один из умнейших наших аналитиков о наиболее публичном нашем дипломате. А вот не самый публичный, но «эффективный» дипломат, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков вызывает уже не озабоченность, а глубокую тревогу. Ему выпала историческая миссия «грозить надменному соседу». На днях именно он сообщил о подготовке инфраструктуры ядерного полигона на Новой Земле. Как тут не вспомнить заявление МИД РФ от 15 декабря 2021 года? В западных СМИ его сразу окрестили «ультиматумом Рябкова».

Именно он предупредил НАТО, что если альянс не сдаст назад, РФ будет обеспечивать свою безопасность жестким образом с помощью военных и военно-технических средств. И что? Ладно, что «приют убогого чухонца» - Финляндия и забывшая «Полтаву» Швеция теперь члены НАТО. Предельно не ладно, что губернаторы ряда областей РФ уже докладывают в Кремль, что не могут гарантировать безопасность жителей на вверенной им территории.

Приведение в готовность ядерного полигона на Новой Земле сильно напугало

наших противников? Вряд ли, поскольку паразиты прекрасно знают, что пока Россия с её народами не стёрта с карты планеты, покоя им не будет. Военным и военно-техническим средствам «обратка» гарантирована!

Вот тут-то может оказаться, что бардак, тотальное воровство в МО РФ - спасение всем народам. Украинские блогеры упорно доказывают, что у нас есть ракеты, есть ядерная кнопка, но ничего никуда не полетит. Заржавело, разворовано…

Кремлёвские аналитики, антисоветчики, как правило, любят повторять словосочетание «ядерная держава». А кто её сделал таковой? Советский Народ! Это много народов во главе с Русами. То, что было силой Советского Союза, используется как скрытая «ядерная кнопка» для подрыва безопасности России. На мой взгляд, предельно опасна для России разжигаемая этническая война. За примерами никуда ходить не надо. Я едва не поссорился с давним другом по поводу конфликта в Анапе, который в интернете засвечен с разных сторон. Девушка виновата или чеченский парень в самом начале массовой драки?

- Мы тут никогда не найдём правды, - сказал мой друг. – Девка русская, я великоросс. Даже будучи свидетелем, я тут же бы превратился в участника драки на её стороне. А ты - чеченец. Дрались бы насмерть. Это зов крови!

Зов крови… На днях кровь пролилась не на фронте, а в трёх шага от Кремля. Делили, рвали друг у друга миллиарды собственники, ни с той, ни с другой стороны которых нет ни русского, ни чеченца, ни ингуша. А каков «побочный эффект»? Ингушетия встречала гробы погибших ребят (мир им) огромным скоплением народа. Звучали выкрики против чеченцев. Тут без комментариев: минное поле… А кто его заложил? Скажу лишь, что буквально вчера ингуши и чеченцы в составе единой Автономной Советской Социалистической Республики

укрепляли мощь Советской Державы. Никто из спортсменов не нанимался в охранники собственности и тел московских паразитов.

Зов крови… Безопасней об этом говорить на примере поляка. Недружественная страна! Якобы, поляк – природный предатель, вечный ненавистник русских. Но Константин Рокоссовский – поляк. Как полководец формировался в матрице Советской Державы. Для примера «голоса крови» не годится. Возьмём того поляка, который на фото слева. Фраер, натуральный шляхтич! Член Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы. Фото я взял из подборки Александра Майсуряна «День в истории». Тут подлинная история, на чистых фактах. Это Феликс Дзержинский! Фото отражает суть полицейской ориентировки на него 1899 года: «...наружностью производит впечатление нахального человека». Феликс Эдмундович один из тех, кто создавал саму Матрицу Советского Жизнеустройства, с нуля, «списать» было неоткуда.

Ещё мальчишкой будущий главный чекист хотел стать священником. «Как же ты представляешь себе Бога?» — спросил однажды Феликса его старший брат. «Бога? Бог — в сердце! — указал Феликс на грудь. — Да, в сердце, а если я когда-нибудь пришёл бы к выводу, что Бога нет, то пустил бы себе пулю в лоб! Без Бога я жить не могу…» Но уже юношей совершенно разочаровался в религии. Он писал: «Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды... Я хотел бы обнять своей любовью всё человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни...»

Вся личность и деятельность «Железного Феликса» пронизана безрелигиозной любовью к Всевышнему и людям: «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь».

Антисоветчики, которых я называю сволочами, пишут о «крохоборстве» Дзержинского на основе его отчета о потраченных деньгах в августе 1925 года. Щит и меч революции, в феврале 1924 года назначенный на должность председателя Высшего Совета Народного Хозяйства СССР, сообщал в финчасть ГПУ о своих расходах: «16.8. В пути к Кисловодску: яблоки 3 шт. — 45 коп., бутылка воды «Ессентуки» № 4 — 30 коп., арбуз — 65 коп., газеты — 10 коп.»

Да, большевики, придя к власти, заняв высшие посты в государстве, сами себе установили партминимум. Начальник самого высокого ранга не мог получать больше квалифицированного рабочего. И отчитывались до копеечки!

Зов крови… Сердце моё заливается кровью при анализе разборки, в которой

приняли участие мои соплеменники. Слились две фирмы, ни одна из которых к созидательному хозяйству не имеет никакого отношения. Доставка и реклама! К деньгам потянулись чьи-то руки от власти. Тут стоит сравнить то, что построили полуеврей Ленин (поверим писаниям сволоты), чистые евреи-ленинцы, поляк Дзержинский, грузин Сталин, сотни представителей других национальностей, прежде всего – Русы и то, что есть сегодня. Сволочами, как известно, называли на Руси грузчиков, которые перемещали неподъемные грузы. Сволакивали. Называя антисоветчиков сволочами, я не обзываюсь. Какую Матрицу Бытия сволокли на Русь, ликвидировав СССР, негодяи, пришедшие к власти в 1991 году? Читаем отрывок из поэмы Сергея Есенина «Страна негодяев»:

Места нет здесь мечтам и химерам,

Отшумела тех лет пора.

Всё курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера…

От еврея и до китайца,

Проходимец и джентельмен —

Все в единой графе считаются

Одинаково — business man.

На цилиндры, шапо и кепи

Дождик акций свистит и льёт.

Вот где вам мировые цепи,

Вот где вам мировое жульё.

Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, или пьян.

Вот она — Мировая Биржа!

Вот они — подлецы всех стран.

1923 г.

Писал поэт не с «дивана», а с натуры, побывав в оплоте «демократии». Нам сегодня и ездить никуда не надо!

Дзержинский стал главой Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем в декабре 1917 года. Ленин перед выбором личности сказал: «Теперь остаётся назначить председателя ВЧК. Надо найти на этот пост хорошего пролетарского якобинца!». Дзержинский представлял себе Чека как некий орден, объединённый высокими целями: «Чекистом может быть лишь человек с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем»; «Чекист — это три слова, начинающиеся на букву «ч», — честность, чуткость, чистоплотность. Душевная, конечно...»

Вот что писал о Дзержинском его политический оппонент Троцкий:

«Дзержинский был человеком великой взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядами. По каждому вопросу, даже и второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали, глаза искрились, голос напрягался и нередко доходил до срыва. Несмотря на такую высокую нервную нагрузку, Дзержинский не знал периодов упадка или апатии. Он как бы всегда находился в состоянии высшей мобилизации».

Энергия – вот что гасилось в каждом из нас, народов СССР, с начала шестидесятых годов прошлого века. Мебель, машина, дача… В 1991 году «гасители» окончательно, открыто, насильно пришли к управлению страной, разрушив высокую мечту и единство народов.

Зов крови… Зов какой крови преобладал в Империи Чингисхана? Это было единство всех племён, наводившее ужас на развратный, собственнический Запад своей силой. Наднациональное, надконфессиональное. Голос какой крови преобладал в Содружестве Социалистических стран, ядром которого был СССР?

Скрепами тут и там была не национальность, не религия, а этика. Повторял, повторяю и буду вслед за небополитиком Девятовым повторять: духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности.

Кстати, у меня в сознании как-то рядышком стоят поляк по крови Дзержинский и чухонец (по Пушкину) Белинский. Виссарион родился в Свеаборге (Финляндия).

«Я понял и французскую революцию... Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть коляскою с гербом... Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил бы остальную». Якобинец! В империи Романовых это слово было ругательным, а приверженность – наказуемой. В Советской России Белинского, лучшего из критиков классической русской литературы, влиявшего на лучшие умы и сердца, изучали. В РФ произведения Белинского буквально вычистили из школьной программы, оставив только небольшие цитаты. В 2011 году группа авторитетных учёных и академиков обратилась с письмом к тогдашнему главе государства Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть их обратно. Результата лучшие литературно-воспитательные умы России, насколько я знаю, не получили. И прекрасно знаю, кто сегодня на государственной ниве нашей безопасности, во главе правящей партии, орёт о возможности применения ядерного оружия.

Этика «Пять выше», что я привёл в очередной раз, и есть Код Русской Цивилизации, в цифровом варианте невыразимый. А в аналоговом – да. И аналогии свидетельствуют, что работают эти «пять» только при наличии шестого «выше» - неотвратимости наказания. В СССР за измену Родине «вышка» была гарантирована.

Зов крови… Пушкина, чей прадед по матери африканец Абрам Ганнибал, косвенно, но я тут помянул. А закончу потомком шотландца Джорджа Лермонта – Михаилом Лермонтовым. После убийства Пушкина он написал:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед.

Эдуард Наипов,

Кострома