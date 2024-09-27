▫️ С 21 по 27 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой.

Кроме того, поражались цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника. На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и националистического формирования «Кракен».

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 3270 военнослужащих, 10 танков, из них два танка «Leopard» производства ФРГ, 66 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

Потери противника составили свыше 2980 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 40 автомобилей, три реактивные системы залпового огня производства Чехии и Хорватии, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе 19 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм, поставленных ВСУ странами НАТО. Кроме того, уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 полевых складов боеприпасов.

▫️ Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение недели освобождены населенные пункты Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 5140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов.

▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. Отражены 67 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 12 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, из них 11 калибра 155-мм производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 410 военнослужащих, 45 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции.

▫️ Авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32288 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18434 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15295 орудий полевой артиллерии и минометов, 26613 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России