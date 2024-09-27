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Поддержи создание обучающего курса

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перейдите пожалуйста по ссылке
http://donation.obshee-delo.ru/
чтобы принять участие

Думаю, любой родитель хотя бы раз задавался вопросом, как оградить своего ребенка от куреней, от употребления алкоголя, как сделать так чтобы он не попал в наркоманию.
Не секрет, что и алкогольные и табачные компании тратят миллиарды рублей на скрытую рекламу в молодежных клипах. Покупают блогеров популярных у подростков чтобы те рекламировали и алкоголь, и табак.
Как же помочь подростку, как дать ему полноценную защиту?
Тут есть две стратегии: пытаться каждый раз убирать у него из-под ног колючки и стекла или дать ему такую обувь, чтобы он мог безболезненно идти по дороге жизни.
Команда специалистов Общероссийской общественной организации «Общее дело» разработала новый обучающий онлайн-курс «Психология зависимости: стратегии для сильной личности» цель которого развитие критического мышления, что позволит в будущем молодым людям найти верные ориентиры в жизни и избежать роковых ошибок.
Курс будет состоять из 35 информационно-мотивационных встреч, а это значит – молодой человек не только получит информацию, но и компетенцию для её использования.
все вместе мы уже сделали целую серию фильмов, мультфильмов и роликов, которые используются по всей нашей стране, более 140 каналов ежемесячно берут их в трансляцию. и я уверен все вместе мы сможем сделать и этот образовательный курс. перейдите пожалуйста по ссылке http://donation.obshee-delo.ru/, чтобы принять участие. Пусть он, как и предыдущие материалы, станет нашим общим делом.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eO9XICcm01w
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