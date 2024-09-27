Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим сертификаты о его знании, будет отказано в получении миграционных статусов и гражданства РФ, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, такие мигранты периодически выявляются, после чего начинается расследование по факту выдачи незаслуженных языковых сертификатов.

«За последние три года органами внутренних дел при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности в РФ выявлено порядка 14 тыс. подобных фактов. В связи с этим МВД России проводится работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов. Иностранным гражданам, имеющим сертификаты, но явно не владеющим русским языком, в приёме заявлений о предоставлении миграционных статусов отказывается, соответствующая информация направляется в Рособрнадзор», — рассказала Волк.

Тем временем в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих владельцев хостелов по подозрению в организации незаконной миграции: супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках.

«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнёрские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учёт. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге провели задержание граждан ближнего зарубежья и четверых россиян, которые подозреваются в создании группировки по организации незаконной миграции. Подозреваемые находили иностранцев, которым была необходима регистрация на территории города или области, и договаривались с местными жителями, готовыми оформить их у себя за деньги. С конца 2023 года по июнь 2024 злоумышленниками были легализованы более 500 мигрантов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ. В данный момент четверо заключены под стражу, ещё двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По материалам Telegram И. Волк, сайта МВД Медиа, Ленты.ру

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. МВД России отказывает в получении миграционных статусов и гражданства иностранцам, имеющим сертификаты о знании русского языка, но фактически им не владеющим.

2. За последние три года выявлено около 14 тысяч случаев выдачи незаслуженных языковых сертификатов.

3. МВД ведет работу по выявлению и пресечению деятельности групп и лиц, проводящих фиктивные экзамены по русскому языку.

4. В Санкт-Петербурге задержаны владельцы хостелов, подозреваемые в организации незаконной миграции путем массовой фиктивной регистрации мигрантов.

5. С 2023 года через схему с хостелами было нелегально легализовано не менее 900 приезжих.

6. В Петербурге также раскрыта группировка, легализовавшая более 500 мигрантов с конца 2023 по июнь 2024 года.

Вывод:

Российские власти усиливают меры по борьбе с незаконной миграцией и фальсификацией документов, необходимых для получения миграционных статусов и гражданства. Особое внимание уделяется проверке реального знания русского языка у мигрантов и пресечению деятельности организованных групп, занимающихся незаконной легализацией иностранцев. Эти меры направлены на улучшение контроля над миграционными процессами и обеспечение соблюдения законодательства в сфере миграции.