Роман Антоновский (тг-канал «Сыны Монархии») в рамках дискуссии о необходимости признать антисоветизм экстремистской идеологией предложил запретить в России русофобию.



Ранее Юрий Крупнов выступил с инициативой признать «антисоветизм – экстремистской идеологией, а его адептов – членами деструктивной религиозной секты, прикрывающихся русскостью и Христом».



Тут же завязалась жаркая дискуссия. Особо возбудились адепты этой самой «деструктивной религиозной секты».



Андрей Медведев, на которого замыкается целая сеточка «антисоветчиков на содержании», даже заявил, что никакой такой секты нет и в помине:



«Говорить всерьёз об "антисоветизме" через без малого 40 лет после крушения СССР, можно только если ты живёшь в выдуманном мире, где советская страна ещё существует»



Это при том, что он, как вся сеточка, изо дня в день без устали поливают грязью несуществующий уже СССР.



Впрочем, ничего удивительного. Любая антисистема (малый народ) всегда утверждает, что ее нет.



Так вот, Роман Антоновский, вернувшись к «дискуссии о попытке "запрета антисоветизма"», выдвинул предложение запретить в России русофобию.



«Предлагаю отменить в России русофобию: любые попытки унизить русских по этническому признаку, захейтить Православную Веру и переписать любые исторические события с антирусской точки зрения»





Полагаю, что в его предложении нет ничего неприемлемого (кроме словечка «захейтить») для любого гражданина России. Независимо от его политических взглядов. За исключением, естественно, русофобов. Опять-таки независимо от их политических взглядов.



Совершенно очевидно, что стремление «отменить» историю русского народа и России (всю или отдельные ее периоды) – это русофобия.



Думаю, никто не станет спорить с тем, что народ, лишенный памяти, как и конкретный человек полностью или частично лишенный памяти, – легкая добыча для врага.



Совершенно очевидно и то, что русофобия – это чувство ненависти к русским и России.



Думаю, опять-таки никто не станет спорить с тем, что человек, испытывающий такое чувство, будет стараться уничтожить или ослабить объект ненависти, прикрываясь теми политическими масками, под которыми в данный конкретный исторический момент наиболее просто это сделать. И за маски, как и знамена, он держаться не будет – стремление к уничтожению объекта ненависти для него главное.



Соответственно, за последние сто с небольшим лет в России были три попытки под разными политическими масками разорвать «связь времен» и отменить всю или часть русской истории.



Первая попытка - в 20-е гг. ХХ в. под маской большевизма. Тогда даже преподавание истории отменили – ее еще, якобы, не было, история только началась с 1917 года.



«Не прокатило». Сталин помешал.



Вторая попытка - в 80 – 90-е гг. ХХ в. и начале XXI под маской либерализма. Основной упор делался на советский период, но нацеленность на отмену всей истории не скрывалась. «Серый кардинал» Перестройки А. Яковлев писал, что рушатся тысячелетние устои России.



«Не прокатило». Путин помешал. Несмотря на бешеное сопротивление пятой колонны, не только восстановил «связь времен», но и закрепил принцип непрерывности истории России на уровне Конституции Российской Федерации.



Третья попытка – сейчас под маской «монархизма» и «русского национализма» пытаются отменить советский период русской истории. Нет сомнения, что в случае успеха далее под теми же масками возьмутся за имперский период (немецкое засилье, «синодальное пленение Церкви).



«Прокатит»? Вопрос открытый. Для победы в новом противостоянии главное понимать под какой маской сегодня действуют русофобы и что стоит на кону.



Что же касается предложения Романа Антоновского, то, как видим, оно совершенно не противоречит предложению Юрия Крупнова (независимо от их личного отношения друг к другу): Современный антисоветизм – одна из форм русофобии.



Что же касается конкретных персоналий русофобов прошлого и настоящего – это вопрос, открытый для конструктивной дискуссии.



https://dzen.ru/a/ZvbNmDDkgRuJzovU

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Антисоветизм предложено признать экстремистской идеологией.

2. В ответ на это предложение возникла дискуссия, особенно среди сторонников антисоветизма.

3. Роман Антоновский предложил запретить русофобию в России, включая попытки унизить русских по этническому признаку, критиковать православную веру и переписывать историю с антирусской точки зрения.

4. Автор статьи считает, что стремление "отменить" историю русского народа и России – это проявление русофобии.

5. В статье выделяются три исторические попытки "разорвать связь времен" в России: в 1920-х годах под маской большевизма, в 1980-90-х под маской либерализма, и сейчас под маской "монархизма" и "русского национализма".

6. Автор утверждает, что современный антисоветизм является одной из форм русофобии.

Вывод:

Автор статьи проводит параллель между антисоветизмом и русофобией, рассматривая их как взаимосвязанные явления. Он аргументирует, что попытки отрицать или переписывать определенные периоды российской истории (в данном случае советский период) являются формой русофобии. Статья призывает к бдительности в отношении современных проявлений русофобии, которые, по мнению автора, могут скрываться под различными политическими и идеологическими масками. Автор подчеркивает важность сохранения целостности исторической памяти для национальной идентичности и безопасности России.