В статье рассмотрены системные проблемы, приведшие к многократному росту деструктива в Сети и продолжающие усугублять ситуацию.

О проблемах, связанных с блокировкой опасного контента

Первое и важное. У нас в стране до сих пор нет ни одной государственной структуры, занимающейся самостоятельным поиском, выявлением и анализом опасного и деструктивного контента в Сети. Ни одно ведомство не имеет такой функции или обязанности. Всё происходит только по жалобам волонтёров, которых очень мало, а те, что есть, быстро уходят, поскольку от ведомств они, как правило, получают отписки, плюс растёт объём, а также закрытость сетевых сообществ, что делает работу волонтёров при нынешнем объёме практически бесполезной. Но этим на государственном уровне никто не занимается.

Простая аналогия: представьте, что полиция и ГАИ не имели бы функции патрулирования и охраны общественного порядка, а работали бы только по заявлениям, для написания которых ещё надо было бы пройти кучу регистраций и которые в большинстве своём заканчивались бы ничем? Что бы тогда происходило на улицах и дорогах? А в интернете происходит именно это.

Что касается безопасности детей, формально у нас есть Федеральный закон № 436-Ф3 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В нём достаточно чётко и вполне объективно прописаны все основные виды информации, которые должны быть недоступны детям. Только на этот закон в Сети всем плевать. В интернете он просто не работает. Не существует детского интернета, равно как и не существует детских автомобильных дорог. Интернет — это подчёркнуто взрослая среда, в которой детей быть не должно, но их туда усиленно загоняют, и особенно в этом преуспевает школа.

И пока по телевизору мультфильм "Ну, погоди!" маркируют предупреждениями о наличии сцен курения, в "Телеграме" сотни тысяч детей состоят в каналах, где им открыто рекламируют и продают вейпы и наркотики. И на это госструктуры не обращают внимания. Правовое лицемерие, иначе это не назвать…

По закону Роскомнадзор (РКН), Роспотребнадзор и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки должны следить за соблюдением этого закона, но ни у одного из этих ведомств нет вменённой обязанности по самостоятельному мониторингу социальных сетей и медиаплатформ на наличие у них соответствующего контента.

Более того, сам список запрещённого контента у того же Роскомнадзора сильно ограничен, и под него не подпадает абсолютное большинство деструктивных направлений. Ведь кроме проблемы явно запрещённого контента, такого как продажа оружия, наркотиков, детская порнография, есть проблема так называемых прекурсоров. То есть, по аналогии с наркотемой, — веществ, из которых этот контент изготовлен.

Несколько примеров. Суицидальный контент запрещён, но разрешён депрессивный, который составляет 99% контента суицидальных групп. В законе такая формулировка: информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

Данная формулировка должна быть существенно расширена, потому что под неё на данный момент не подпадает львиная доля всего депрессивно-суицидального контента. "Информация о способах" и "призывы к совершению" — это очень узкие формулировки, предполагающие конкретную информацию, но все, кто знаком с деятельностью суицидальных групп, хорошо знают, что таких конкретных призывов там может и вовсе не быть. Обработка сознания ведётся другими методами, не подпадающими под эти определения, и эти методы должны быть учтены законодательно.

Запрещено детское порно, но в сети ВК официально разрешено обычное, которое зачастую не отличить от вышеозначенного (подробнее об этом дальше). Запрещена пропаганда наркотиков, но все наши топовые рэперы, прямо пропагандирующие наркотики в текстах своих песен, искусственно выводятся в топ всех чартов в Сети. Ну а дети всегда слушают то, что в топе… Список можно продолжать бесконечно.

То есть необходимы изменения в сторону расширения имеющихся формулировок категорий деструктивного контента, прописанных в законах и указанных на сайте Роскомнадзора.

Объём всего этого настолько велик, что никакой ручной поиск решить проблему уже не может.

Нужен закон, обязывающий все социальные сети открывать доступ для программ, работающих на основе искусственного интеллекта, которые по семантическим моделям и образам будут искать деструктивный контент и блокировать его в досудебном порядке. И это должны быть государственные системы, доверять этот процесс самим платформам категорически нельзя! Для платформ удаление любого контента, группы, пользователя — потеря прибыли. Мы знаем сотни примеров, когда в том же самом ВК администрация платформы прямо саботировала блокировку откровенно противоправных групп. Более того, все группы, по которым когда-либо было судебное решение о блокировке, продолжают работать. Соцсеть их не удаляет физически, а просто скрывает из видимости на территории РФ.

Порнография

Само по себе разделение порнографии на "детскую" и "взрослую" в контексте защиты детей от опасной информации в принципе неуместно. Любая порнография должна быть недоступна детям, и это прописано в Законе № 436-ФЗ, пункт 7: "…содержащая информацию порнографического характера".

Но Роскомнадзор фактически игнорирует данный закон, упорно не видя тонны порноконтента в отечественном ВК (на всех западных порнография запрещена). По тому пункту, который прописан на сайте РКН, получается так, что можно пожаловаться только на детскую порнографию, но при этом пожаловаться на распространяющую "обычную" порнографию группу, в которой присутствуют несовершеннолетние, — уже нельзя. Чем предприимчиво пользуется социальная сеть ВК, она активно зарабатывает именно на таком контенте, и это её конкурентное преимущество перед западными социальными сетями, на которых такого контента нет как вида.

Простой пример: попробуйте в ВК с отключённой галочкой "безопасный поиск" набрать слово "школьница". 100% выдачи будет порнография. Это будут ролики с миллионами просмотров, и в них, конечно же, встроена реклама, на которой и кормится ВК.

По поводу этого примера мы писали администрации ВК, указывали, что это смотрят дети, в группах масса несовершеннолетних. Вот официальный ответ ВК: "Понимаете, со стороны компании было бы очень большим лукавством (если не сказать ханжеством) полностью запретить порнографию, потому что это давно перестало быть запретным плодом…" Подчёркиваю, это официальный ответ на требование удалить по факту детскую порнографию (а какая же она ещё, если выпадает по поисковому запросу "школьница"?). И эти же люди владеют сейчас "Сферумом", который создан для вовлечения в эту экосистему всех школьников!

Распространение порнографии у нас просто чудовищное. "Яндекс" её открыто показывает в своём поисковике без какой-либо регистрации, свободно и открыто. 330 000 000 показов в месяц по запросу "порно". Это статистика "Яндекс Вордстата". То есть для них это трафик, бизнес, а на детей и общество им абсолютно плевать. В США порносайты сегодня ежемесячно посещают больше людей, чем "Нетфликс", "Амазон" и "Твиттер"* вместе взятые, а их выручка составляет 30% общего дохода всей интернет-отрасли. И мы идём туда же: до 70% вебкам-индустрии и соответствующих "актрис" уже из России.

Что касается детей, в Сети есть огромный пласт рисованной порнографии, прямо рассчитанной на детей, и она должна быть законодательно приравнена к детской порнографии. В первую очередь это касается отдельных направлений аниме, которые у нас до сих пор не запрещены и находятся в открытом доступе. Всего за месяц "Яндекс" выдаёт 26 000 000 запросов аниме, из которых около 7 000 000 в названии запроса имеют порносоставляющую. Дети смотрят это в школе, на переменах в младших классах. Мне родители присылали много таких примеров. И это только в "Яндексе"! Если мы прибавим сюда соцсети и "Телеграм", картина будет ещё чудовищнее.

Борьба с этим явлением может носить только радикальный характер, потому что мы уже подошли к точке невозврата. Необходим полный пересмотр отношения государства к проблеме распространения порнографии в Сети. Любые порнографические материалы должны быть исключены из открытого доступа.

Вовлечение детей в тему азартных игр, казино

У нас закон запрещает вовлекать детей в азартные игры, а любые интернет-казино запрещены законом. Но при этом практически все современные компьютерные и телефонные игры стали филиалами казино, потому что в них активно используются азартные игровые механики, например такие, как лутбоксы. По своей сути, это лотерейный билет с игровыми предметами внутри, который ребёнок покупает за свои реальные деньги. Вернее, за деньги родителей, за ваши деньги! Однако эти лутбоксы до сих пор по никому не понятным причинам не подпадают под закон, хотя во многих странах мира они прямо запрещены. Кроме того, под данный закон до сих пор не подпадают сайты-казино, берущие ставки в виде игровых предметов. На такие сайты сейчас активно завлекают несовершеннолетних, поэтому такие площадки должны быть приравнены к сайтам казино с соответствующими последствиями.

Что касается самих игр, принцип заработка на игроках сейчас везде одинаков. Игра сначала создаёт трудности, а потом предлагает их решение в виде покупки нужного игрового предмета за реальные деньги. Это упрощённый принцип всех современных онлайн-игр, которые содержат технологии выманивания денег. Делается это очень тонко, но крайне эффективно. Настолько, что Россия, по данным "Форбс", уже входит в пятёрку стран по потреблению игрового контента! То есть по выкачиванию из наших детей денег в пользу западных производителей игр. Тех стран, которые ввели против нас санкции.

Мне дети на встречах несколько раз задавали вопрос: нас везде, в каждом ролике и обзоре преследует реклама различных онлайн-казино. Если они вне закона, почему государство с ними не борется? И у меня нет на этот вопрос ответа…

Вейпы

Проблема с вовлечением детей в тему вейпов по масштабам и последствиям уже вполне сравнима с волной наркомании начала 1990-х. На практике мы видим, что закон о запрете продажи данных систем детям просто не работает! Все виды электронных средств доставки никотина открыто продаются через интернет, в том числе на крупных маркетплейсах, где система подтверждения возраста является фикцией: любой ребёнок может их заказать и забрать, например, с постамата, где также нет работающих механизмов подтверждения возраста.

Кроме того, в соцсетях и мессенджерах есть большое количество групп, занимающихся продажей и доставкой этих устройств, и почти в каждом классе, начиная с начальной школы, есть "дилер", закупающийся именно там. Но куда жаловаться, непонятно! Ведь соответствующего пункта на сайте Роскомнадзора нет. И это касается не только РКН. Роспотребнадзор упорно не хочет видеть открытой выкладки этих устройств по всей стране, это происходит в каждом торговом центре, хотя открытая выкладка прямо запрещена законом.

При этом, по данным НИИ Минздрава, зависимость от никотина среди российских школьников после появления на рынке электронных сигарет выросла в шесть раз, и эта цифра продолжает упорно расти, потому что никакой реальной борьбы с этим явлением не ведётся, а о последствиях мало кто догадывается.

Что внутри вейпа? Жижа, пропитанная сомнительным глицерин-пропиленгликолевым составом из бытовой химии, который к тому же никем и никак не регулируется. Об этом мало кто задумывается, но на него до сих пор не существует никаких санпинов и норм, большинство устройств собирают и разливают в подвалах, точно так же, как пузырьки с боярышником в былые годы. Ещё в 2014 году посчитали, что только в англоязычном сегменте рынка 466 брендов — это 7764 вкуса, где тысячи веществ смешаны в разных пропорциях.

Потом вся эта смесь в устройстве нагревается до 350 градусов и выделяет ещё гораздо более опасные вещества, формальдегид и канцерогены, которые аэрозолем покрывают лёгкие тонкой, не пропускающей кислород, смертельно ядовитой плёнкой. Про неё, кстати, хорошо знают вейперы-автолюбители. Попробуйте попарить в машине — неделю потом будете отмывать стёкла от жирной вонючей плёнки. Так это после выдоха! Представили, что в лёгких? Там же оседают частицы металлов, продукты распада спиралей вейпов. Они быстро разрушаются от резкого нагрева и такого же резкого охлаждения, а их компоненты — вольфрам, свинец, ртуть, никель, кадмий и другие "полезные вещества" — навсегда остаются в ваших лёгких, потому что соли тяжёлых металлов имеют свойство никогда не выводиться из организма. Они теперь с вами навсегда и будут, подобно радиации, медленно и мучительно убивать всю оставшуюся жизнь.

Что там ещё есть, ароматизатор? Ароматизаторы же есть и в конфетах, они же безопасны… Возможно, а если их нагреть до 350 градусов? Диацетил, канцерогены, "попкорновая болезнь" — всё это теперь ваше, но на коробке про это не напишут, а блогеры, получающие деньги за рекламу, об этом не расскажут.

Болезнь EVALI в США и Европе — давно признанная проблема, имеющая тысячи жертв. В её основе тотальное поражение лёгких веществами, содержащимися в вейп-продукции, и это не одна болезнь, а целый набор симптомов, ведущих к смерти или тяжёлой инвалидности.

Во многих странах, реально заботящихся о своей молодёжи, вейпы уже полностью запрещены! В Казахстане перед их полным запретом я смотрел круглый стол, где выступал профессор, доктор-пульмонолог. Он объяснил, что у молодых людей — вейперов лёгочная ткань "съедена", как при тяжёлом туберкулёзе, но это не туберкулёз! Это "новые модные и безопасные системы доставки никотина", как говорят школьникам сотни блогеров. Из лёгких детей врачи потом с трудом выкачивают жидкость, находят там чёрные трупные пятна непонятной природы. Бывает, что дело доходит и до ампутаций. Профессор сказал, что никогда раньше такого не видел. И в Казахстане их запретили полностью!

Не так давно в одной школе педагоги мне рассказали, что у 14-летнего вейпера удалили лёгкое. Как он будет жить дальше с одним лёгким, неизвестно. И неизвестно, сколько таких будет завтра.

Группы анорексии

По уровню угрозы для жизни и здоровья после групп смерти можно поставить эту группу сообществ. Их в одном только ВК уже более 2000, а в самом крупном из них 230 000 человек, и в большинстве своём это, как правило, девочки-подростки. В группах им внушают противоестественные представления о красоте, говорят о необходимости жёстких, часто самоубийственных, диет, объясняя ещё, как это всё скрывать от родителей. Между тем перед нами очень серьёзное психическое расстройство, с трудом поддающееся лечению.

Даже до появления физических симптомов это расстройство затрагивает практически все системы человеческого организма. Оно подобно агрессивной форме онкологии, которая не остановится, пока не одержит победу.

Анорексия — одно из самых опасных и угрожающих жизни расстройств пищевого поведения. Порядка 5–20% людей с анорексией умирают чаще всего не от голода, а из-за осложнений, связанных с голоданием.

Про опасность подобного контента известно давно, и на всех западных платформах любой такой контент по умолчанию автоматически удаляется на протяжении уже более 10 лет. Мы же до сих пор не хотим видеть этой проблемы, и на такой контент в России до сих пор не предусмотрено никаких ограничений!

О проблеме экспертиз

Блокировка деструктивных групп, даже откровенно экстремистского толка, в ВК не работает в принципе, потому что на любую жалобу ВК даёт вот такую отписку:

"Не поймите нас неверно, но дело в том, что выявить пропаганду ЛГБТ** и распространения этого движения достаточно тяжело без должной квалификации. Как правило, такую проверку проводят специалисты и выносят соответствующее заключение. Поэтому в этих вопросах мы всегда ориентируемся на решение суда и других компетентных органов. Сами же мы, увы, не относимся к экспертам в этой области. Понимаю, порой правонарушение может показаться очевидным. Но, боюсь, что без дополнительной силы мы не справимся. Мы не юристы и не можем трактовать законодательство по своему усмотрению. Поэтому принцип "здесь и так всё понятно" не всегда подходит под описание каждой ситуации. Если вам кажется, что сообщество совершает противоправные действия, то необходимо обратиться в правоохранительные органы…"

Все ЛГБТ-группы в ВК на месте, они по каждой вам напишут вот это, то есть по факту до сих пор ничего не удалено! Они прямо игнорируют требования закона, а все жалобы оставляют без ответа, ссылаясь на "мы не уверены, что это оно". Хотя там всё более чем явно! Это не "спорный" контент.

Мы считаем, что в спорных моментах — в тех случаях, когда публикация содержит признаки противоправного контента, такой контент должен незамедлительно блокироваться. Позже, если производитель контента докажет его законность, он может быть восстановлен, но сначала должна быть блокировка публикации. Иначе беспредел будет продолжаться.

А недавно из переписки со службой поддержки ВК выяснилось, что все сообщества ВК, заблокированные по решению суда и РКН, на самом деле не удалены из социальной сети, а просто ограничены для просмотра на территории РФ. То есть они на самом деле доступны через ВПН, это же касается всех групп и пользователей, по которым были когда-либо вынесены решения. То есть ВК на самом деле ничего не удаляет, потому что удаление любой группы для него — удаление прибыли. Мы считаем такой подход недопустимым в принципе. Контент должен удаляться, а не блокироваться территориально.

Ещё есть проблема экспертиз, проводимых за счёт самих распространителей деструктива. Уже было несколько примеров, когда отдельные исполнители, открыто пропагандирующие деструктивные явления, заказывали себе экспертизу у аккредитованных Роскомнадзором экспертов, и те выносили заключения о безопасности контента, хотя это было очевидно не так. Для предотвращения таких ситуаций должен быть создан непосредственно при Роскомнадзоре экспертный совет, рассматривающий подобные случаи.

Отсутствие взаимодействия социальных сетей и общества

За последние годы было проведено довольно много крупных круглых столов, посвящённых проблеме деструктивного контента, но практически ни на одном из них мы не видели представителей МВД, РКН, СК, прокуратуры и уполномоченных по защите детей.

Не пришли ни на один круглый стол и представители ВК, других медиаплатформ. Таким образом, получается, что кроме обеспокоенных родителей и общественников эти проблемы никого не интересуют. Нет диалога, нет обмена мнениями, а значит, нет и решения накопившихся проблем.

ВК, к примеру, является абсолютно закрытой от общества организацией. Его представители не участвуют в круглых столах, посвящённых проблемам деструктивного контента. Они никак не реагируют на обращения граждан и даже на открытые обращения общественных организаций. По факту это антисоциальная сеть. Тем временем вопросов к ней накопилось очень много, особенно у родителей, но руководство ВК ни под каким предлогом не идёт ни с кем на контакт.

И эту же платформу сейчас агрессивно навязывает школа, загоняя детей на "Сферум", который создан на базе ВК и в свою очередь является такой же соцсетью.

Группы и каналы, содержащие шок-контент

В "Телеграме" на данный момент существуют тысячи каналов, каждый насчитывает десятки тысяч подписчиков, в которых ежедневно выкладываются видео реальных казней, пыток, изнасилований, суицидов и убийств. То же самое происходит и в ВК в условно закрытых группах, где на самом деле находятся тысячи несовершеннолетних.

Проблема растёт в геометрической прогрессии. Необходим законодательный полный запрет любого шок-контента, и должна быть прописана ответственность за распространение подобных материалов, поскольку они служат "воспитателями" будущих маньяков, так как снимают внутреннюю защиту от шок-контента, способствуют быстрому введению ребёнка в депрессию. Во всех суицидальных группах активно используется контент, содержащий сцены реальных убийств и самоповреждений.

На данный момент нет действенных механизмов блокировки подобного контента. Основные распространители — ВК и "Телеграм" — отказываются удалять подобные публикации даже после многочисленных жалоб, даже несмотря на то, что в таких группах несовершеннолетние. Нет механизмов блокировки подобных групп и нет соответствующих пунктов как на сайте Роскомнадзора, так и в социальных сетях.

Антисемейная пропаганда

Данный вид информации сложно законодательно чётко квалифицировать, но государство должно осознать масштаб катастрофы, которая уже произошла у нас в демографическом вопросе. А самое важное, оно должно признать главенствующую роль СМИ в этой теме. В наших СМИ — печатных, телевизионных, интернете и так далее — на протяжении многих лет не просто как вид отсутствует положительный образ семьи, но ещё и происходит её умышленная и сознательная маргинализация. Параллельно идёт рост групп радикальных феминисток и чайлдфри, которые усугубляют и без того чудовищную ситуацию. Мы уже дошли до того, что любая новость о маме, родившей шестого, седьмого ребёнка, вызывает в соцсетях всплеск комментариев из серии "куда нарожала?" с призывами к принудительной стерилизации многодетных. Найдите такие новости и почитайте комментарии. Это уже реальность, которую сделали в нашем обществе наши же СМИ.

Группы знакомств для детей

Ещё одна проблема, которая мало обсуждается.

Дети с самого раннего, ещё дошкольного возраста массово регистрируются в ботах для знакомств, оставляя там все данные о себе. Что потом с этими сведениями происходит, кто, что и зачем им пишет, думаю, рассказывать не стоит. Такой вид сервиса должен быть законодательно запрещён. Владельцы сервисов, предоставляющие возможность размещать анкеты несовершеннолетним, должны привлекаться к уголовной ответственности.

Желательно установить правило, согласно которому все соцсети удаляли бы абсолютно все фотографии, на которых изображены любые дети младше, например, 13 лет, как это делает тот же "ТикТок". В условиях работы системы распознавания лиц все детские изображения должны блокироваться. У соцсетей есть техническая возможность это делать.

Кроме того, мы считаем необходимым прописать отдельный законодательный запрет для школ на выкладывание в открытый доступ фотографий детей. Причём этот запрет должен касаться всех ситуаций, вне зависимости от согласия родителей.

В социальной сети ВК мы в течение нескольких лет наблюдаем неприемлемую ситуацию, когда каждая школа ради отчёта постоянно выкладывает фотографии учеников на своей официальной странице. Минпросвет заставляет делать по 5 публикаций в неделю каждую школу, потому что министр Кравцов подписал соглашение с ВК о сотрудничестве.

Это происходит массово, в нарушение самых простых и понятных правил элементарной безопасности и цифровой гигиены. В то время когда в соцсетях работает система распознавания лиц, которой могут пользоваться злоумышленники и педофилы, такой подход категорически недопустим, поскольку это опасно для самих детей, а школы постоянно подвергают их этому ничем не оправданному риску ради своих отчётов.

На первом месте должна стоять безопасность, а не прибыль коммерческой компании, и школа должна рассказывать детям о тех серьёзных угрозах, с которыми они могут столкнуться после выкладывания своих фотографий в сеть, но школа, наоборот, поощряет такое опасное поведение с первого класса.

Системы родительского контроля

Про необходимость установки детям систем родительского контроля сейчас говорят из каждого утюга, но при этом у нас до сих пор нет ни одной реально работающей системы родительского контроля. Те, что есть, не способны обеспечить даже минимальный уровень защиты ребёнка от деструктива. Простой пример: ни одна система родительского контроля не работает внутри социальных сетей и мессенджеров, а это именно те ресурсы, где дети проводят всё свободное время, но производители про это умалчивают, часто обещая полную защиту.

Что касается фильтрации поисковых запросов, то системы не пропускают только те запросы, которые они знают, но это очень короткий список, и его легко обойти. К примеру, недавно во время теста системы "Сэйф кидс" выяснилось, что она блокирует поисковый запрос "наркотики купить", но при изменении запроса на сленговые названия современных наркотиков свободно выдаёт сайты наркомагазинов. К тому же данная система работает на телефонах только внутри браузера "Гугл хром" и не работает на остальных браузерах, однако родителям про это не говорят.

И самое главное, что должны понимать все родители: ни одна система не способна защитить ребёнка от сетевых манипуляторов и мошенников, потому что они работают через общение, которое в принципе невозможно отфильтровать.

К тому же любая система отключается ребёнком одним поисковым запросом. Ребёнок вводит в поисковике: как отключить… и просто повторяет алгоритм.

Таким образом, технического решения проблемы деструктива на экране ребёнка до сих пор нет, но при этом в государственной концепции по защите детей в цифровой среде системы родительского контроля упоминаются постоянно, на них делается основной акцент. То есть упор делается на то, что в принципе не работает. А ещё в этой концепции нет ни слова про ответственность платформ, зато вся ответственность перекладывается на родителей. Мы считаем такой подход неприемлемым.

Принудительная цифровизация образования

Министерство просвещения РФ, несмотря на активные протесты родителей, продолжает всё активнее затягивать детей на различные цифровые платформы.

Особенно это касается печально известного "Сферума", который не имеет никакого отношения к образованию, а является внутришкольной социальной сетью, построенной на базе самой небезопасной для детей социальной сети ВК.

Сейчас Министерство просвещения изо всех сил пытается через свой административный ресурс вовлечь на "Сферум" как можно больше учеников, причём процент регистрации учеников уже включён в мотивирующий мониторинг, влияющий на зарплату сотрудников департаментов.

Благодаря этому "Сферум" уже стал по факту первой в мире принудительной социальной сетью. На что только ни идут школы, чтобы загнать туда детей ради своих показателей. Прямо сейчас я пишу статью, а параллельно переписываюсь с одной мамой из Воронежа. Ее сыну-пятикласснику учительница велела срочно зарегистрироваться в ВК, иначе он будет получать двойки. Потому что все задания эта дура будет давать всему классу исключительно там. А чтобы прошла регистрация, она велела ему завысить возраст… И такие сообщения мне приходят постоянно со всей страны!

А всё потому, что коммерческая компания ВК заключила соглашение с Кравцовым о сотрудничестве, и школа теперь стала их рекламным агентом по вовлечению детей в эту грязь! К "Сферуму" принуждали в три этапа. Сначала, в 2021 году, он был в виде отдельного сайта, но уже сразу с регистрацией через ВК-айди. Потом, в 2022 году, он стал работать на базе ВК-мессенджера, и детей в школах заставляли ставить ещё и его, и наконец, в 2023 году произошло то, ради чего всё и делалось. В ВК-мессенджере стали доступны все сообщества ВК, включая порнографию, ЛГБТ и всё остальное. Ловушка захлопнулась, и это было понятно сразу, стоило просто посмотреть на пользовательское соглашение "Сферума".

"Сферум" разрешает ссылки то на сайты третьих лиц (пункт 9.3.2), то ссылки вообще на любые сайты и полностью снимает с себя ответственность за любые последствия (пункт 9.2.2). В соглашении открыто прописано, что данная платформа не будет проверять себя на наличие опасного контента, а всю ответственность будет нести учитель (пункт 6.6). К тому же "Сферум" намерен передавать данные учеников третьим лицам (пункт 5.9) и зарабатывать на детях, показывая им рекламу своих партнёров (пункт 5.8).

Нарушается всё, что только можно, ведь платформа явно 18+, как она может быть использована в образовании? Но детей буквально силой загоняют в ВК, отчего они уже называют это "обязаловкой". Родители всё это видят и понимают незаконность и абсурдность такого принуждения, но учителя всё равно требуют, чем навсегда теряют свой авторитет как в глазах у детей, так и у их родителей. Ради прибыли компании ВК рушатся те остатки, что ещё сохранились от прежней школы. В том числе всё то, что касается учительско-родительских отношений.

Считаем необходимым ввести полный запрет на использование любых коммерческих цифровых продуктов в школах, даже если они себя позиционируют как образовательные. Реклама любых платформ в школах должна быть запрещена. Школа — место учёбы, а не рынок образовательных услуг, и частным платформам, преследующим свои интересы, в ней не место.

Приложения, реклама в играх

Ситуация вокруг сервиса "Гугл плей" (ранее — "Андроид маркет") вызывает всё больше вопросов. Данный сервис есть на каждом телефоне системы Андроид, через него дети устанавливают на телефоны всевозможные программы и игры, а в этих играх содержится огромное количество рекламы, причём весьма специфической и никем не контролируемой. Например, даже в приложениях 3+ попадается реклама онлайн-казино и игр с элементами порнографии.

Сервис "Гугл плей" в нашей стране до сих пор не несёт никакой ответственности за подобную политику, к тому же он не проверяет свои приложения на предмет соответствия возрастных маркировок реальности. К примеру, такие приложения, как "справочник ядов", "всё о наркотиках" и "гей-знакомства" на "Гугл плей" идут под категорией 3+.

О необходимости создания общественного экспертного совета

Должен быть создан некий общественный совет, который в оперативном порядке мог бы взаимодействовать с социальными сетями и формировать свой список деструктивного контента на основе текущей ситуации.

Мы постоянно сталкиваемся с тем, что с момента появления очередного опасного тренда в соцсетях до его законодательного ограничения может пройти несколько лет. Бить тревогу в связи с появлением групп школьных расстрелов общественники начали ещё в 2016 году, за год до первого расстрела в Керчи, когда эти группы в ВК стали массовыми, но нужный закон приняли только в 2022 году, спустя пять лет. К слову, всё это время ВК никак не препятствовал росту подобных групп.

И таких примеров много. Информационный разрыв между законодательством и сетевой реальностью колоссален. Мы постоянно стакиваемся с тем, что государство не может адекватно реагировать на информационные и субкультурные угрозы, потому что нет единой аналитической работы, и сейчас мы видим очередной пример.

После запрета ЛГБТ пропаганда их "ценностей" в России не прекратилась, она просто поменяла формы и направления. Сразу же после запрета у нас начался взрывной рост субкультуры фурри, которая на Западе является частью ЛГБТ-сообщества и служит воронкой вовлечения детей в эту тему. Эти сообщества у нас давно известны и имеют соответствующий контент. Но несмотря на это многие официальные группы школ и различных психологических центров начали пестрить статьями о том, какая это "безобидная" и "полезная" субкультура. И шум не утихает до сих пор.

То же самое касается темы квадробинга, который через сеть сообществ непосредственно связан с темой фурри. Но понимания этих технологий в среде тех, кто должен их понимать, нет до сих пор! А голоса тех, кто действительно разбирается в сетевых субкультурах, теряются среди "правильных" психологов, чаще всего не имеющих ни малейшего представления о том, что происходит в интернет-среде с детьми.

Проблема идентификации пользователей

Должна быть решена проблема идентификации пользователей. На данный момент большинство из них в том же ВК не идентифицируются, так как зарегистрированы с неизвестных симкарт, которые до сих пор продаются в переходах и возле торговых центров.

Уроки в школах

На уровне Министерства просвещения РФ необходимо делать уроки по информационной безопасности в школах, начиная с первого класса. К сожалению, на данный момент таких уроков либо нет, либо информация, предоставляемая на этих занятиях, является неактуальной или очень сильно устаревшей. Школа, постоянно втягивая детей в цифровую среду, не даёт им никаких фактических знаний по безопасному поведению в Сети.

Аналитика

На уровне Министерства внутренних дел РФ необходимо создание отдельных подразделений, занимающихся выявлением и блокировкой опасного и вредоносного контента. Кроме того, необходимо наладить работу по анализу аккаунтов детей и подростков, совершивших преступления. Собранная таким образом статистика поможет более точно и эффективно заранее выявлять опасные тренды в Сети и вести их профилактику среди молодёжи.

Что касается мониторинга и выявления опасной информации в Сети, то должна быть создана система автоматического распознавания подобного контента на основе нейросетей. Техническая возможность уже есть, можно в автоматическом режиме удалять или блокировать определённый контент, подпадающий под описание. Но на это нужна воля государства, которое должно не только создать подобную систему, но и сделать её обязательной для всех платформ.

Возрастные ограничения

Для соцсетей и медиаплатформ должны быть установлены возрастные ограничения, соответствующие реальности. Почему ВК, имеющий тысячи открытых групп, содержащих в открытом доступе контент 18+, до сих пор не имеет соответствующего официального возрастного ограничения?

Все возрастные маркировки социальных сетей и мессенджеров должны быть присвоены им государственными структурами, занимающимися этими вопросами. Платформы не должны самостоятельно присваивать себе возрастную маркировку, так как они её умышленно занижают в коммерческих целях.

Согласно Закону № 436-ФЗ, если на платформе в открытом доступе есть хоть один материал 18+, то вся платформа должна соответствовать этой возрастной маркировке. Именно так происходит со всей остальной медиа- и печатной продукцией, и это логично. Почему для соцсетей и мессенджеров должны быть исключения?

В интернете необходимо отказаться от принципа разделения контента на детский и недетский. Весь контент 18+, находящийся в открытом доступе, должен быть запрещён. По умолчанию должно подразумеваться, что если какая-то информация находится в открытом доступе, значит она доступна детям. Если сайт или сервис содержит контент 18+, то он должен обладать сертифицированной системой гарантированного подтверждения реального возраста пользователей. В противном случае он должен быть заблокирован.

Многолетняя практика показала, что только такой метод может быть эффективным. Социальные сети и все крупные медиаплатформы годами игнорируют закон о защите детей от опасной информации, прекрасно понимая, что запрещённый контент смотрят несовершеннолетние.

Родительское сообщество уже много лет ждёт решения этих вопросов от государства.

Подробно все эти проблемы обозначены в написанном с нашими соратниками докладе "План законодательных изменений, направленных на защиту детей и молодёжи от деструктивных явлений в цифровой среде", там даны юридические обоснования по каждому пункту. Очень надеемся, что когда-нибудь эти проблемы будут доведены до руководства нашей страны и решены.

* Запрещённая в РФ экстремистская соцсеть

** Запрещённое в РФ экстремистское движение

Андрей Афанасьев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России отсутствует система поиска и блокировки опасного контента в интернете на государственном уровне.

2. Существующие законы о защите детей от вредной информации неэффективны и не соблюдаются в интернете.

3. Социальные сети, особенно ВКонтакте, содержат большое количество деструктивного контента, доступного детям.

4. Порнография, в том числе детская, широко распространена и легкодоступна в российском сегменте интернета.

5. Вейпы представляют серьезную угрозу здоровью подростков, но их продажа недостаточно регулируется.

6. Группы, пропагандирующие анорексию, суицид и другие опасные явления, свободно существуют в соцсетях.

7. Система экспертиз деструктивного контента неэффективна.

8. Отсутствует взаимодействие между социальными сетями и обществом в вопросах безопасности детей.

9. Принудительная цифровизация образования через платформы вроде "Сферума" несет риски для детей.

10. Необходимо создание общественного экспертного совета для оперативного реагирования на новые угрозы в интернете.

11. Требуется ужесточение возрастных ограничений для соцсетей и медиаплатформ.

Вывод:

Статья представляет собой критический анализ ситуации с безопасностью детей в российском интернет-пространстве. Автор указывает на серьезные пробелы в законодательстве, недостаточный контроль со стороны государства и безответственное поведение социальных сетей и других интернет-платформ. Подчеркивается острая необходимость в комплексном подходе к решению проблемы, включающем ужесточение законодательства, усиление контроля, создание эффективных механизмов мониторинга и блокировки опасного контента, а также более активное взаимодействие между государством, обществом и интернет-компаниями. Автор призывает к срочным мерам для защиты детей от многочисленных угроз в цифровой среде.