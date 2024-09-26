Величайший вклад советских энергетиков в развитие отрасли — разработка и использование когенерационного цикла для электростанций. Пар, используемый для выработки электрической энергии, не сразу отправляется на охлаждение в градирни и другие системы, а используется в теплообменниках для горячего теплоснабжения.



Когда нам бормочут про энергосбережение, о том, какое оно в Европе замечательное, а в России — отвратительное, нужно просто держать в голове этот факт: у нас энергетические ресурсы используются в два раза экономнее. Это, конечно, не отрицает необходимости дальнейшего наращивания нашей энергоэффективности — ремонта, модернизации, совершенствования всей системы теплоснабжения, переход в строительстве зданий на современные стройматериалы и так далее.



Но факт, пусть кому-то и кажется неудобным, имеет железобетонный характер: все европейские системы индивидуального отопления сегодняшнего дня в два раза затратнее, чем наше централизованное.



И да, это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Нацистская Европа, Евросоюз гитлеровского образца, дотла, до основания разрушая наши с вами города и села, тем самым обеспечил возможность после своего неизбежного разгрома восстанавливать их на совершенно новой основе. Думаю, что звучит достаточно цинично, но из песни слова не выкинешь: необходимость строить с нуля улицы и кварталы, районы и целые города позволяла без всяких помех формировать продуманную систему централизованных: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализационных систем. Но эта европейская как-бы-цивилизация, чье стремление физически уничтожать всех, кто не согласен с ее правилами, умудрилась дать и положительный эффект.



А вот гуманизм наших с вами великих предков, которые в своем освободительном походе отказывались от использования коврового бомбометания и прочих методов выжженной территории, дал, в числе прочего, и такой результат: за редким исключением в Европе нет централизованного теплоснабжения, их энергосистема более затратна, чем наша с вами.



@geonrgru

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Советские энергетики разработали и внедрили когенерационный цикл для электростанций, что позволяет использовать пар дважды: для выработки электроэнергии и для горячего теплоснабжения.

2. Благодаря этой технологии, энергетические ресурсы в России используются в два раза экономнее, чем в Европе.

3. Централизованное теплоснабжение в России более эффективно, чем индивидуальные системы отопления в Европе.

4. Разрушение городов во время Второй мировой войны позволило восстановить их с использованием новых, более эффективных систем централизованного снабжения.

5. Гуманный подход советских войск при освобождении Европы привел к тому, что европейские города не были разрушены и не получили возможности перестроить свои системы энергоснабжения.

Вывод:

Статья подчеркивает преимущества российской системы централизованного теплоснабжения над европейскими индивидуальными системами отопления. Автор утверждает, что, несмотря на распространенное мнение о превосходстве европейского энергосбережения, российская система фактически более эффективна. Это преимущество связывается с историческими обстоятельствами послевоенного восстановления и технологическими инновациями советских энергетиков. Однако автор также признает необходимость дальнейшего совершенствования российской энергетической системы.