Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.



За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в направлении населенного пункта Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.



▫️ При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Барило, Беловоды, Бывалино, Ворожба, Журавка, Глухов, Гуриновка, Заруцкое, Искрисковщина, Кислая Дубина, Катериновка, Павловка, Речки, Старые Вирки, Стецьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России