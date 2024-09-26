Москва начертила новые красные линии – ядерные
По сути, Путин отреагировал на уловку США с прокси-армией, которая как бы выводила за скобки ядерное оружие. Теперь ЯО вводятся опять в оборот как законное средство для ответа на неядерную угрозу. И названы три варианта таких угроз: нападение на союзную Белоруссию, масштабное нападение на Россию дронами и ракетами, создание со стороны Украины (иносказательно) критической угрозы.
Таким образом, Путин показывает, что любая эскалация со стороны НАТО-ВСУ приведёт к ядерному удару России.
Возникает вопрос – воспримут ли всерьёз США ядерные линии? Путин неслучайно провел заседание так поздно по московскому времени, так как эти заявления адресованы заокеанским слушателям, которые как раз просыпаются в это время. Проснутся ли они в переносном смысле?
Судя по первой реакции, они насторожены. Вражеский рупор BBC пишет:
"Граница России в последние годы — понятие не вполне определенное. Формально в будущем несколько эскадрилий F-16, залетевших в воздушное пространство Запорожской области, могут спровоцировать Третью мировую войну."
И это действительно так. Боевые действия формально идут на новой территории Российской Федерации, и любое масштабное действие там можно подвести под пункты новой ядерной доктрины.
С одной стороны, это очень хорошо, так как должно заставить отказаться США от эскалации и искать решение проблемы переговорным путем. С другой – учитывая крайнюю наглость и безнаказанность англосаксов, они могут вновь проигнорировать эту угрозу, как предыдущие. И тогда нам придется бить ЯО по Украине, в противном случае наше бездействие будет убийственным для авторитета России.
Но а что если в доктрине подразумевается ядерный ответ не по Украине, а по США и НАТО? Тогда надо бы озвучить конкретные цели наших ракет, города и объекты. Да, это было бы беспрецедентно, но сейчас и времена особеннные. Предапокалипсические.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Россия объявила новые "красные линии" для применения ядерного оружия.
2. Определены три варианта неядерных угроз, на которые может последовать ядерный ответ:
– нападение на Белоруссию
– масштабное нападение на Россию дронами и ракетами
– создание критической угрозы со стороны Украины
3. Эти заявления адресованы прежде всего США и НАТО.
4. Новая доктрина может распространяться на недавно присоединенные территории России.
5. Реакция Запада пока настороженная, но неясно, воспримут ли они угрозу всерьез.
Вывод:
Новая ядерная доктрина России направлена на сдерживание эскалации конфликта со стороны НАТО и США. Она расширяет возможности применения ядерного оружия в ответ на неядерные угрозы. Это может заставить западные страны искать дипломатическое решение, но также несет риск дальнейшей эскалации в случае игнорирования этих угроз. Ситуация остается крайне напряженной, с потенциалом для серьезного обострения конфликта.
Вряд лм я увижу здесь настоящую аналитику хохлов -поэтому размещаю:
“Что означает новая наша ядерная доктрина применительно к украинскому конфликту?
Первое. Если мы правильно понимаем Путина, то он не собирается рассматривать применение ядерного оружия до тех пор, пока за Россией сохраняется военная инициатива. Соответственно, вероятность ядерки зависит от вероятности нашего поражения в войне: вместо победы противник получит ядерный удар.
Второе. Благодаря этому, наш главный противник (США) не имеет возможности воевать с нами напрямую, а также не может накачать прокси в достаточной степени, чтобы переломить ход конфликта. Вместо этого США и их союзники вынуждены стоять в стороне и наблюдать, как их прокси медленно проигрывает. Здесь ядерное сдерживание работает, по крайней мере, пока в Вашингтоне не поменялась администрация. Впрочем, уточненная вчера доктрина — это скорее привет преемнику Байдена, кем бы он ни был.
Третье. Прокси (Украина) весьма изобретательно ищет наши слабые места и стремится побольнее нас ударить. Вполне допускаем, что по мере ухудшения для ВСУ обстановки на фронте последуют и более отчаянные шаги вроде атак на позиционные районы. Допускаем, что они могут быть результативными. Приведет это к ответному ядерному удару? Полагаем, что нет. Полагаем, что ядерный сценарий вообще не применим к Украине и Кремлем не рассматривается.
Почему? — потому что Украина не является достаточной угрозой, чтобы из-за нее развязывать ядерную войну. С Украиной мы хоть и с трудом, но справляемся конвенциональными методами, без намека на ядерку. Отдельные оплеухи, которые мы пропускаем, этой картины не меняют.”
п.с. надеюсь Игореша не станет доказывать ,чтоУкраина имела право ,как и все мол .бандитствовать против собственного народа -не хватает ему гуманитаных навыков -технарь .в альмаматере пил все время -откуда..https://katmoor.livejournal.com/3368954.html ..жорики и доктора станут сейчас искать еврейские корни автора -успеха.