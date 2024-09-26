По сути, Путин отреагировал на уловку США с прокси-армией, которая как бы выводила за скобки ядерное оружие. Теперь ЯО вводятся опять в оборот как законное средство для ответа на неядерную угрозу. И названы три варианта таких угроз: нападение на союзную Белоруссию, масштабное нападение на Россию дронами и ракетами, создание со стороны Украины (иносказательно) критической угрозы.



Таким образом, Путин показывает, что любая эскалация со стороны НАТО-ВСУ приведёт к ядерному удару России.



Возникает вопрос – воспримут ли всерьёз США ядерные линии? Путин неслучайно провел заседание так поздно по московскому времени, так как эти заявления адресованы заокеанским слушателям, которые как раз просыпаются в это время. Проснутся ли они в переносном смысле?



Судя по первой реакции, они насторожены. Вражеский рупор BBC пишет:



"Граница России в последние годы — понятие не вполне определенное. Формально в будущем несколько эскадрилий F-16, залетевших в воздушное пространство Запорожской области, могут спровоцировать Третью мировую войну."



И это действительно так. Боевые действия формально идут на новой территории Российской Федерации, и любое масштабное действие там можно подвести под пункты новой ядерной доктрины.



С одной стороны, это очень хорошо, так как должно заставить отказаться США от эскалации и искать решение проблемы переговорным путем. С другой – учитывая крайнюю наглость и безнаказанность англосаксов, они могут вновь проигнорировать эту угрозу, как предыдущие. И тогда нам придется бить ЯО по Украине, в противном случае наше бездействие будет убийственным для авторитета России.



Но а что если в доктрине подразумевается ядерный ответ не по Украине, а по США и НАТО? Тогда надо бы озвучить конкретные цели наших ракет, города и объекты. Да, это было бы беспрецедентно, но сейчас и времена особеннные. Предапокалипсические.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия объявила новые "красные линии" для применения ядерного оружия.

2. Определены три варианта неядерных угроз, на которые может последовать ядерный ответ:

– нападение на Белоруссию

– масштабное нападение на Россию дронами и ракетами

– создание критической угрозы со стороны Украины

3. Эти заявления адресованы прежде всего США и НАТО.

4. Новая доктрина может распространяться на недавно присоединенные территории России.

5. Реакция Запада пока настороженная, но неясно, воспримут ли они угрозу всерьез.

Вывод:

Новая ядерная доктрина России направлена на сдерживание эскалации конфликта со стороны НАТО и США. Она расширяет возможности применения ядерного оружия в ответ на неядерные угрозы. Это может заставить западные страны искать дипломатическое решение, но также несет риск дальнейшей эскалации в случае игнорирования этих угроз. Ситуация остается крайне напряженной, с потенциалом для серьезного обострения конфликта.