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Как происходит человеческий отбор, или Скрытые механизмы развития | Сергей Савельев

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Профессор, доктор биологических наук Сергей Савельев рассказывает о своей книге «Церебральный сортинг», где исследуется роль социальных отношений в развитии мозга человека. Автор объясняет причины автономизации эволюции нервной системы и репродуктивных процессов, а также описывает, как изменения целей искусственного отбора мозга привели к смене общественно-экономических формаций. Савельев также раскрывает скрытые механизмы социальной эволюции и обсуждает перспективы как развития, так и деградации человека.

Ведущий: Илья Бокатов

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#СергейСавельев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Эволюция человечества:
   – Книга «Церебральный сортинг» описывает реальную эволюцию человечества, а не теоретические общественно-экономические формации, как у Маркса. Эволюция мозга происходила слишком быстро по сравнению с другими животными, что ставит под сомнение дарвиновскую теорию естественного отбора.
   – Важную роль в эволюции играл не только естественный отбор, но и церебральный сортинг — отбор людей по умственным способностям и поведению.

2. Роль мозга в эволюции:
   – Мозг — основная эволюционная сила, которая определяет возможности человека. Структура мозга меняется от человека к человеку, и от нее зависит, кто на что способен.
   – Не все люди могут одинаково хорошо учиться или осваивать новые навыки, и это связано с индивидуальными особенностями мозга.

3. Церебральный сортинг:
   – Исторически люди, обладающие определенными интеллектуальными способностями, отбирались и получали преимущества. Примером этого являются реформы Петра I, когда отбирались люди для обучения навигационному делу.
   – В процессе сортинга важна специализация — людей нужно учить в зависимости от их природных способностей, а не одинаково всех всему, как это пытались сделать в Советском Союзе.

4. Ошибки советской системы образования:
   – Попытка всеобщего высшего образования была ошибкой, так как не учитывала индивидуальные способности людей. Надо было внедрять церебральный сортинг, чтобы определять способности каждого человека и направлять его в соответствующую сферу.

5. Механизмы отбора и социальная справедливость:
   – Современная система кадрового резерва и власти ориентирована не на отбор по способностям, а на продвижение тех, кто стремится к личной выгоде. Важно внедрить осмысленный церебральный сортинг, чтобы оценивать людей по реальным способностям, а не по имитации.

6. Будущее церебрального сортинга:
   – Церебральный сортинг цикличен, он происходит по мере необходимости — в зависимости от вызовов общества и экономики. Однако его не всегда правильно воспринимают и внедряют.

Вывод:
Основная мысль заключается в том, что для успешного развития человечества необходимо внедрять систему объективного отбора по умственным способностям — церебральный сортинг. Эволюция мозга и человеческих возможностей идет гораздо быстрее, чем у других животных, и именно мозг является ключевым фактором в отборе. Однако современные системы образования и управления не учитывают индивидуальные особенности людей, что ведет к негативному отбору.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L0X74D2l13Y
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