Истоки. Фильм-концерт о сохранении народной музыки (1987)
Фильм о сохранении народной музыки, где участники фольклорного хора села Афанасьевка Алексеевского района Белгородской области рассказывают об особенностях народной русской традиции исполнения хоровых песен. В фильме звучат народные песни и наигрыши. Художественный руководитель хора – Е.Сапелкин.
#ФильмКонцерт
ТО Экран, 1987
Автор сценария и режиссер – Юрий Мартиросов
Оператор – Яков Посельский
#гостелерадиофонд #ХудожественнаяСамодеятельность
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Все взрослые деревенские женщины в платках типа “хиджаб”. Без платка считалось неприлично.
Народные песни должны петь молодые девки. Тогда это совсем иначе воспринимается.