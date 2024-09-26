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Истоки. Фильм-концерт о сохранении народной музыки (1987)

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Фильм о сохранении народной музыки, где участники фольклорного хора села Афанасьевка Алексеевского района Белгородской области рассказывают об особенностях народной русской традиции исполнения хоровых песен. В фильме звучат народные песни и наигрыши. Художественный руководитель хора – Е.Сапелкин.

#ФильмКонцерт
ТО Экран, 1987

Автор сценария и режиссер – Юрий Мартиросов
Оператор – Яков Посельский

#гостелерадиофонд #ХудожественнаяСамодеятельность

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9vJOcDQurGM
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