Расследование о том, как через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс, подтверждает масштаб и глубину заложенного шурфа.

Обратите внимание на даты создания так называемых правозащитных организаций. Это даже не позавчерашний день. Форин офис окопался в России давно и прочно.

На деньги МИД Великобритании была создана целая сеть организаций, суть которых заключалась не только в завозе мигрантов в РФ, но и их незаконном обустройстве в стране. Мигранты должны были стать электоратом для либеральной партии «Яблоко», понятно, что электоратом протестным и главное – бездумным и послушным в управлении. Мигранты с полноценными гражданскими правами, голосом, способные влиять на политические, социальные, гуманитарные решения.

Правозащитники собирали эту черную силу, чтобы однажды она могла «выстрелить», спровоцировать внутренние конфликты в стране. Нелегалам оказывалась поддержка на разных уровнях: от доставки в Россию до юридической и финансовой помощи.

Спонсорами грядущего миграционного хаоса выступали: Amnesty International, Европейская комиссия, а также фонд CAF-Россия, который сам финансируется британским Форин-офисом. Фонд выступает финансовой прокладкой МИД Великобритании для передачи денег российским НКО с целью сокрытия иностранного происхождения средств. В 90-е именно CAF была ключевой структурой, которая помогла запустить множество НПО в России.

Не так давно глава военной разведки Британии Эдриан Берд докладывал о приоритетах своего ведомства. В топе угроз, даже выше, чем Россия, которая «останется самой большой угрозой для материковой части Великобритании до 2030 года», назван миграционный кризис. То есть Лондон осознает роль мигрантов, которые не только провоцируют гуманитарный кризис, но и создают экстремистские сообщества и террористические ячейки.

Если у себя на острове они пытаются (хотя плохо получается, как свидетельствуют масштабные протесты и погромы в Великобритании из-за засилия мигрантов) обуздать эту силу, то в России наоборот – англосаксы провоцируют миграционный бум и хотят использовать нелегалов для расшатывания общества.

Иностранные «инвестиции» в сферу трудовой миграции, лоббирование приоритетности прав мигрантов, а также намеренное отсутствие адаптации и интеграции приезжающих в Россию –должно быть прекращено. А лица, участвующие в операциях британских спецслужб по продвижению миграционного бума, привлечены к уголовной ответственности.

@lugovoyandrey

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Британский МИД создал сеть организаций в России для незаконного ввоза и обустройства мигрантов.

2. Цель – использовать мигрантов как протестный электорат для партии "Яблоко".

3. Правозащитники собирали мигрантов для провоцирования внутренних конфликтов в России.

4. Спонсорами выступали Amnesty International, Европейская комиссия и фонд CAF-Россия.

5. Британия считает миграционный кризис одной из главных угроз, но провоцирует его в России.

6. Англосаксы пытаются использовать нелегалов для расшатывания российского общества.

Вывод:

Статья утверждает, что Великобритания через сеть НКО и правозащитных организаций пыталась создать в России миграционный кризис с целью дестабилизации общества и влияния на политическую ситуацию. Автор призывает прекратить иностранное вмешательство в миграционную сферу России и привлечь к ответственности лиц, участвующих в этих операциях.