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Самое опасное на фронте сейчас – это перемещения

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Агрегатный завод в Волчанске и правда перешёл под контроль противника. Парни, которые 3 месяца сражались в оперативном окружении – вы настоящие львы. Многие из вас были ранены, вы страдали от недостатка БК, лекарств и воды, но каждый раз вы отбивали атаки противника, устилая подходы к заводу десятками украинских тел. Наши парни вышли с завода, а ГУРовцы пафосно захватили пустые руины.

Оставление Агрегатного завода – это повод пересмотреть подходы к передовой логистике. Фантастическое количество ударных и разведывательных дронов у противника слишком часто стали превращать наши опорные пункты в осажденые крепости. Для подвоза всего необходимого зачастую невозможно использовать людей, а с роботизированными системами у нас все ещё огромные проблемы.

На выставках блестят многочисленные наземные роботы, но на передовой они практически не встречаются. То же самое могу сказать и о транспортных коптерах. И самое главное, что у нас нет специализированных подразделений, которые превратили бы передовую логистику в единую систему. Каждое подразделение решает все своими силами и от такой структуры не стоит ждать сложных технических решений. До сих пор проще послать человека, чтобы он принёс 10 литров бензина парням на передовую.

Мы все еще считаем передовую логистику  чем-то простым, но по факту она уже сейчас превратилась в искусство. Самое опасное на фронте сейчас – это перемещения. Я кланяюсь до земли всем тем, кто делает по 3 ходки в день, доставляя парням все самое необходимое. Пора уже подумать об этих людях и переложить хотя бы часть их обязанностей на плечи роботов.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Агрегатный завод в Волчанске перешел под контроль противника после 3 месяцев героической обороны в окружении.

2. Защитники завода сражались в тяжелых условиях, испытывая недостаток боеприпасов, медикаментов и воды.

3. Оставление завода указывает на необходимость пересмотра подходов к передовой логистике.

4. Большое количество дронов у противника превращает опорные пункты в осажденные крепости.

5. Существует проблема с использованием роботизированных систем для снабжения передовой.

6. Отсутствуют специализированные подразделения для организации единой системы передовой логистики.

7. Перемещения на фронте сейчас являются наиболее опасными операциями.

8. Автор призывает к внедрению роботизированных систем для облегчения работы людей, занимающихся снабжением передовой.

Вывод:
Статья подчеркивает критическую важность совершенствования передовой логистики в современных условиях ведения боевых действий. Автор указывает на необходимость внедрения роботизированных систем и создания специализированных подразделений для организации эффективного снабжения передовых позиций. Это позволит снизить риски для человеческих жизней и повысить эффективность обеспечения войск в условиях интенсивного использования противником разведывательных и ударных дронов.

Источник: https://t.me/bayraktar1070/2732
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