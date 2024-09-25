Президент РФ Владимир Путин впервые публично провёл заседание Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, которое обычно проходит два раза в год. Обсуждалось обновление Основ государственной политики в области ядерного сдерживания — в этом документе официально определена и детализирована ядерная стратегия страны.

Глава государства подчеркнул, что Москва «всегда в высшей степени ответственно подходила к таким вопросам, хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремилась укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов».

«Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям», — сказал глава государства.

Он отметил, что за последний год Минобороны, МИД, Аппарат Совбеза и другие ведомства «провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил».

«По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания… В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию, — заявил Путин. — Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету».

Российский лидер подчеркнул, что «все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации».

Затем президент передал слово главе Минобороны Андрею Белоусову, и заседание продолжилось за закрытыми дверями. В нём принимали участие замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, первый замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, глава Росатома Алексей Лихачёв и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Владимир Путин провел публичное заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

2. Обсуждалось обновление Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

3. Путин подчеркнул важность ядерной триады для безопасности России.

4. Предложено расширить категорию государств, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

5. Агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на РФ.

6. Определены новые условия для возможного применения Россией ядерного оружия, включая:

– При получении информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения.

– В случае агрессии против России и Белоруссии.

– Если противник создает критическую угрозу суверенитету РФ, используя обычное оружие.

7. Путин заявил, что все уточнения соразмерны современным военным угрозам.

Вывод:

Россия обновляет свою ядерную доктрину, расширяя условия возможного применения ядерного оружия и круг потенциальных противников. Это отражает изменения в глобальной военно-политической обстановке и стремление России укрепить свои позиции в сфере стратегического сдерживания. Новая политика предусматривает более жесткий подход к угрозам безопасности страны, включая возможность ядерного ответа на агрессию даже со стороны неядерных государств, если они действуют при поддержке ядерных держав.