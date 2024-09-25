«Антисоветчики на содержании» страшно перевозбудились после предложения Юрия Крупнова признать «антисоветизм – экстремистской идеологией, а его адептов – членами деструктивной религиозной секты, прикрывающихся русскостью и Христом».

Сколько криков: «Караул!», «Недобитые «совки» хотят сажать за критику СССР!» «Новый 37 год!».

Однако зачем же лгать.

Ни о каком предложении запретить критику СССР речь не идет.

Недостатков в Советском Союзе был немало (иначе бы его не удалось разрушить). Подобно тому, как немало недостатков было и в Российской империи, что позволило и ее разрушить.

Напротив, все эти недостатки необходимо изучать и вскрывать, чтобы Российская Федерация не повторила судьбу Российской империи и Советского Союза (сил к этому стремящихся и внутри страны и вовне предостаточно).

Речь идет о целенаправленной пропагандистской кампании, под маской «монархизма» и «русского национализма», направленной на разрыв «связи времен», на вычеркивание советского периода из тысячелетней истории России, на подрыв принципа непрерывности русской истории (вопреки бешеному сопротивлению пятой колонны, официально утвержденного Президентом России Владимиром Путиным).

Эта пропагандистская кампания «как дважды два» напоминает и ведется по лекалам кампании 20-х гг. ХХ в. по «отмене» дореволюционного периода русской истории.

Единственное отличие – тогда ее вели под маской «большевизма» и «коммунизма».

Но, как известно, антисистема (по Льву Гумилеву) или Малый народ (по Игорю Шафаревичу) легко меняют маски и знамена, даже на прямо противоположные.

Стремление к уничтожению России остается неизменным.

Конечно, в пропагандистской капании участвуют и искрение монархисты и русские националисты (без кавычек). Только это ничего не меняет, и было уже в нашей истории не раз.

Помните: «Целились в коммунизм – попали в Россию», «Целились в самодержавие – попали в Россию».



«Глупость — такой же источник людских несчастий, как и злая воля. Даже, может быть, иногда глупость хуже, потому что она требует для себя права на безответственность: «Я, мол, так думал, значит, я не виноват». И тут злая воля получает необходимый ей простор. Она может действовать не прямо, в чем всегда есть доля риска, а опосредованно, через обманутых дураков, которые уверены в своем праве не продумывать того, что они творят». (Л.Н. Гумилев Этногенез и биосфера Земли")

P.S. В заключение. Истерящая по поводу грядущего 37 года сеточка "антисоветчиков на содержании", действительно думает, что все забыли, как они требовали расправы над игуменом Виталием (Уткиным) выступившим против тех сил, которые, прикрываясь личиной монархизма, стремятся разорвать связь времен, «отменив» советский период русской истории, и как они радостно скакали при известии о запрете «краснопопику» (так они именуют своих оппонентов) заниматься информационной деятельностью.

Невольно вспоминаешь: «вы или крестик снимите или трусы наденьте».

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Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Предложение признать антисоветизм экстремистской идеологией вызвало бурную реакцию у противников.

2. Речь идет не о запрете критики СССР, а о борьбе с целенаправленной пропагандой.

3. Эта пропаганда направлена на разрыв "связи времен" и вычеркивание советского периода из истории России.

4. Кампания схожа с попытками "отмены" дореволюционной истории в 1920-х годах.

5. В пропаганде участвуют как искренние монархисты и националисты, так и те, кто стремится к уничтожению России.

6. Автор проводит параллель между нынешней ситуацией и историческими примерами, когда борьба с идеологией приводила к удару по стране в целом.

7. Критикуется лицемерие "антисоветчиков", которые сами ранее требовали цензуры в отношении своих оппонентов.

Вывод:

Статья предостерегает от опасности радикального антисоветизма, рассматривая его не как конструктивную критику, а как инструмент разрушения исторической преемственности России. Автор призывает к осторожности в оценке исторического прошлого и указывает на риски, связанные с попытками "отменить" целые периоды истории. Он подчеркивает важность сохранения целостного взгляда на историческое развитие страны, предупреждая, что чрезмерная идеологизация исторических оценок может быть использована во вред государству.