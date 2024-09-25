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Иоганн Себастьян Бах. Концерт № 6 для фортепиано и двух флейт с оркестром фа мажор (1978)

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Концерт № 6 для фортепиано и двух флейт с оркестром фа мажор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера (фортепиано), Марины Ворожцовой (флейта), Константина Михайлова (флейта) и Камерного оркестра Московской консерватории имени П.И.Чайковского, дирижер – Юрий Николаевский. Запись репетиции и концерта из Большого зала Московской консерватории.

#ФильмКонцерт
ТО Экран, 1978

Режиссер – Святослав Чекин
Оператор – Николай Москвитин
Оператор – Владимир Мелетин

#гостелерадиофонд #бах #СвятославРихтер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XnZ_Ky5O5MM
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