Иоганн Себастьян Бах. Концерт № 6 для фортепиано и двух флейт с оркестром фа мажор (1978)
Концерт № 6 для фортепиано и двух флейт с оркестром фа мажор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера (фортепиано), Марины Ворожцовой (флейта), Константина Михайлова (флейта) и Камерного оркестра Московской консерватории имени П.И.Чайковского, дирижер – Юрий Николаевский. Запись репетиции и концерта из Большого зала Московской консерватории.
#ФильмКонцерт
ТО Экран, 1978
Режиссер – Святослав Чекин
Оператор – Николай Москвитин
Оператор – Владимир Мелетин
#гостелерадиофонд #бах #СвятославРихтер
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