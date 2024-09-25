В Ливане и в нескольких местах Дамаска 17 сентября взорвалось около двух тысяч пейджеров, а на следующий день — примерно 500 раций и устройств радиосвязи. Погибло около 40 человек, ранены три с половиной тысячи. О том, что случилось, было сказано уже достаточно. Нам же по прошествии недели с лишним — почти что исторический срок с учётом скорости развития событий — предстоит понять, зачем это было сделано, как осуществлено и какие могут быть последствия у подрыва пейджеров.

Для начала следует прояснить несколько важных вещей. Сказанное в первых двух фразах — фактически вся имеющаяся достоверная информация. Сразу же после того, как стал понятен масштаб атаки, её принялись описывать в СМИ как «серийный взрыв устройств связи членов «Хезболлы». Причём описание это можно было встретить как в произраильской прессе, где оно хотя бы было объяснимо, так и в российских изданиях. На деле же ни о какой нацеленности конкретно на «Хезболлу» речи не шло: несмотря на заверения в том, что целью были лишь состоявшие в организации люди, пострадало множество случайных прохожих, непричастных гражданских и даже детей. Конечно, непредвзятые и беспристрастные источники с радостью поведают вам, что все пострадавшие — особенно в местах массовых скоплений людей, где пейджеры рванули в тот же момент, когда и у остальных, — были террористами под прикрытием, участвовали в нападении на Израиль или, по крайней мере, намеревались совершить что-то подлое и мерзкое в адрес еврейского государства. А уж дети — те и вовсе потенциальные подонки и убийцы, ведь стоит им вырасти, как они будут вредить соседу. Но вне этих заверений следует понимать, что пейджер-атака проводилась с точно тем же настроем, что сопутствовал точечным устранениям бойцов ХАМАС вместе с четырьмя окрестными кварталами: сопутствующих жертв не бывает, а каждый убитый гражданский заслужил быть убитым… Вот и здесь: спокойная реакция международного сообщества и прогрессивной общественности не должна маскировать тот факт, что неизбирательный удар по врагу вряд ли соответствует высказанным вслед событию восторгам некоторых наших произраильских блогеров о «правильно проводимой специальной операции».

Важно понимать и то, что, несмотря на очевидное авторство атаки, никто не брал на себя ответственность за неё. Напротив, спустя пять дней после первых взрывов пейджеров всплыл президент Израиля Ицхак Герцог, по прозвищу Бужи, и сказал, мол, мы тут ни при чём. Всё это, что ни говори, выглядело слишком сомнительно, чтобы прямо признаваться. Но даже если отвлечься от моральных норм и этических принципов, которые к абсолютно святому и неизменно безгрешному государству Израиль неприменимы, вопросы вызывают само планирование и осуществление операции.

Спору нет, продажа врагу аппаратов, с помощью которых его будут калечить и убивать, — достижение, не только соответствующее стереотипам о путях израильских, но ещё и свидетельствующее о впечатляющих возможностях провернувшего эту операцию государства. Но вдумайтесь, ради чего это было сделано. Да, удар был нанесён, пострадала масса народу, среди которой действительно было много относящихся к «Хезболле» людей. Но операции подобного уровня и такой подготовки по всем законам военного ремесла и здравого смысла должны идти в комплексе. Первая атака должна вызвать хаос и дезорганизацию, волну паники и неспособность противостоять второй атаке — масштабному ракетному удару, грандиозному авианалёту или даже вводу войск. Ничего этого сделано не было, Израиль использовал стеклянную пушку, одноразовое оружие и козырь, требовавший долгой подготовки и задействования неповторимых обстоятельств, ради не пойми чего.

Зачем это было сделано? Запоздалые объяснения уровня «психологической атаки», «демонстрации возможностей» или тех самых «точечных устранений», увы, не выглядят состоятельными. Чего Израиль этим добился — большая загадка.

С пониманием того, что в Тель-Авиве сидят не клинические идиоты, можно строить теории разной степени правдоподобности. Кто-то запустил версию, что взрыв произошёл из-за раннего раскрытия подготовленной диверсии: по этой информации, пейджеры стали сильно греться, а ещё в паре мест писали, что заряд для подрыва был обнаружен в ходе ремонта, и это вынудило членов «Хезболлы» начать избавляться от устройств, а евреев подтолкнуло произвести преждевременный подрыв.

Но интереснее выглядит версия, что это был намеренный фальстарт. О том, что прогнило что-то в Ханаанском королевстве, говорят ещё с тех пор, как в 2022 году закончился почти четырёхлетний период пяти выборов, тотальная неразбериха, хаос и вражда всех со всеми. В результате такой возни к власти вернулся Нетаньяху, который, казалось, не устраивал вообще никого. Кресло под ним ходило ходуном, и Биби ничуть не успокаивал ситуацию своими попытками то разогнать неизбираемый Верховный суд, то улизнуть из-под ответственности за раскручиваемые оппозицией коррупционные скандалы, то рассадить в давно поделённые между врагами неподконтрольные структуры своих людей. Все эти драмы на время забылись, когда Израиль оказался под ударом, вспомнил уклад осаждённого кибуца и объединился вокруг своего премьера, призвавшего всех оставить былые разногласия, — объединился минут на двадцать, после чего вновь продолжил быть разделённым в себе царством, скандалящим, истерящим и протестующим по любому вопросу. В прошлом номере «Завтра» выходил текст о том, как либеральная улица пытается пристыдить Нетаньяху судьбой мифических заложников в лапах ХАМАС — заложников, строго говоря, давно убитых израильскими методами ведения войны. Нас же интересует конфликт Нетаньяху с авторитетами правительства. Разрыв с Бени Ганцем, бывшим министром и членом чрезвычайного военного кабинета, с прошлой осени являющегося своего рода коллективным диктатором, произошёл ещё в июне. Сейчас же Ганц, до сих пор имеющий огромный авторитет, принялся критиковать Нетаньяху, припоминая тому отсутствие чёткого плана войны и нацеленности на победу. Именно Бени ещё с 4 по 10 сентября сделал ряд громких заявлений, согласно которым премьер страны довёл Израиль до самого опасного состояния за всё время его существования, Газа и ХАМАС не представляют такой угрозы, как давление с севера, а военное внимание следует переключить на Ливан и «Хезболлу». Вслед за этим 12 сентября пошли первые чувствительные удары по израильским порядкам ПВО, прикрывающим границу с Ливаном. Бени вместе со своим коллегой Гади Айзенкотом, также входившим в состав правительства и чрезвычайного кабинета, оказались солидарны в критике Нетаньяху и призывах переключить военное внимание на Ливан с некоторыми видными деятелями силового блока и даже членами правительства: в частности, нечто подобное высказывал даже министр внутренней безопасности, до того бесконечно лояльный Нетаньяху и грызшийся со своими нынешними соратниками. Не остановило эту фронду даже впрыскивание дозы хороших новостей с юга: отчитывающийся перед комитетом Кнессета премьер в красках рассказал об успехах ЦАХАЛ в Газе, а столичная пресса несколько дней рвала баяны на громких похоронах нового лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, хотя надёжных сведений о его убийстве нет. Словом, силовики требуют крови, хотят идти на север и вершить джихад, ради чего готовы забыть о некогда принципиальных разногласиях. Нетаньяху же предпочитает выжидать, время от времени провоцируя соседей тычками и единичными ударами. Он поддерживает температуру конфликта и, зная, что враг не пойдёт на резкое обострение, не идёт на него сам.

Про его мотивы остаться в премьерском кресле после смены президента в метрополии говорилось и раньше, но сейчас как никогда видно нежелание Нетаньяху ввязаться в куда более масштабный конфликт, чем бесконечные и безответные удары по Газе. Фальстарт мог быть шагом самого премьера и лояльных ему сил в разведке — ухищрением, превратившим потенциальный первый шаг большой войны в громкий жест ограниченной враждебности. Умеренную эскалацию поддержал и лидер «Хезболлы» Хасан Насралла: он пообещал Израилю жёсткий ответ и объявил, что подрыв пейджеров сродни объявлению войны, но за почти неделю с тех пор Ливан ничем особым не отметился. Куда сильнее на повод для жёсткого ответа походил удар, нанесённый по южной части Бейрута 20 сентября. Методы традиционной войны не так экзотичны, как взрывающиеся пейджеры, но куда более смертоносны: 31 погибший и более 60 раненых стали поводом для пресс-службы ЦАХАЛ издевательски заявить о «точечном ударе», а для своры верных твиттер-эссеистов — выдумать очередного генсека «Хезболлы», точно-преточно находившегося в уничтоженном здании.

Но выстрел в молоко из стеклянной пушки дорогого стоил кое-каким партнёрам Израиля. Конечно, вслух о таком говорить не принято: не забывайте, что, если только вы не студент-палаточник в кампусе Беркли, еврейское государство должно стоять для вас выше любой критики, а его интересы — важнее собственных нужд. Тем не менее попытки объяснить природу атаки на Ливан раскрыли интересную схему. Пейджеры сейчас в ходу много где по миру: помимо ограниченного использования врачами, пожарными и охранниками даже в странах с развитой мобильной сетью, эти устройства, на первый взгляд напоминающие реликты 1990-х, применяются там, где коммуникационное оборудование старое и ненадёжное. Радиосигнал просто распространять, и его удобно принимать даже в помещениях, плюс примитивные устройства труднее отследить и прослушать, так что сюрприза в применении пейджеров ливанцами, особенно из «Хезболлы», не было. Другой вопрос — технология их минирования. Очевидно, что это никакой не вирус с функцией дистанционного перегрева аккумуляторов, как первое время пытались представить журналисты. Аккумуляторы, даже мощные литиево-ионные батареи на огромных современных смартфонах, в случае резкого повышения температуры не взрываются, а загораются неутихающим огнём. То есть следы нештатной функции следует искать на производстве. Стоило взорваться ливанским пейджерам, как на Тайване вспыхнула шапка на гражданине по имени Су Чинь-Кван. Основатель и директор компании «Голд Аполло» сразу же заявил, что он — не он, мопед не его, и вообще, несмотря на то, что эту модель пейджеров делала его контора, конкретно эту партию произвели не они. А кто же? Да какие-то мадьяры — говорит Чинь-Кван — из компании «Бак Консалтинг» просто пользовались тайваньским брендом и чертежами. Версия стройна: про военное и техническое сотрудничество Венгрии и Израиля хорошо известно, так что на минуту честным узким глазам тайваньского технаря все поверили. Особенно убедительным его перевод стрелок выглядел в свете того, что «Голд Аполло» пригрозила подать против Тель-Авива иск на миллиард долларов за пятно на чистой репутации. Но потом вспомнили, что «Голд Аполло» ещё в 2011 году хвасталась своим сотрудничеством с ФБР и американской бюрократией. Затем присмотрелись к упомянутой компании в Будапеште и увидели, что работает в ней один-единственный мадьяр, причём работает за идею и еду, не получая зарплаты и проводя через свои честные руки партии техники на сотни тысяч долларов в год — такие объёмы возникли у конторы, основанной в позапрошлом году. Иными словами, перед нами примитивная схема переклейки шильдиков — то ли потому, что различные организации вроде «Хезболлы» будут покупать технику из тайваньской колонии США менее охотно, то ли из-за экспортных льгот, но страна гуляша и Дьёрдя Лукача к подрыву ливанских пейджеров отношения не имеет. То есть устройства производились на Тайване, там же в конкретную партию с одобрения руководства фабрики встраивалась взрывчатка, потом это двигалось на Ближний Восток по неофициальным каналам.

Прокитайские источники, активно включившиеся в поиск тайваньского следа, нашли метод доставки: они сопоставили текст «Аль-Джазиры» о том, что пейджеры привезли в Ливан пять месяцев назад, с расписанием торжественных приёмов на Тайване. Выяснилось, что как раз 15 апреля в гости к президентше Цай Инвэнь ездила небольшая делегация Кнессета на огромном самолёте. Конечно, версия с депутатами, везущими через полмира кучу мини-бомб, звучит сомнительно, да и ответственности с жертв, умудрившихся закупить не пойми у кого партию устройств, не проверить их происхождение и начинку, после чего начать использовать, это не снимает. Но даже так ситуация совершенно восхитительная: Израиль (забудем заверения президента Герцога) минирует партию бытовой электроники, распространяет её не пойми как, после чего подрывает в случайный момент, а всех случайных жертв объявляет верховными лидерами «Хезболлы». Даже привыкшее к военным будням глобальное инфополе очень удивилось резко раздвинутым граням дозволенного Израилю. Негативный фон срочно нужно было перебивать. Очень удобно всплыл британский шизофреник по имени Марк Алмонд, заявивший, что карманная электроника очень опасна, ведь в любой момент все айфоны может взорвать (внезапно!) Путин — вот такой вот он хитрый и коварный. И не стыдно ему минировать личные средства связи! В остальном же информационное пожаротушение шло по обычному принципу: из больших СМИ кто не заметил очередного перфоманса израильтян, кто сказал, что так и надо, пресс-секретарь Белого дома Домовёнок Кузя заявила, что Вашингтон ничего об атаке не знал, и Ливану на такие жесты нужно отвечать дипломатическим урегулированием, а еврейские блогеры и журналисты, будучи ментальными братьями украинцев, принялись насмехаться над пострадавшими и погибшими, выкладывая в молча терпящие подобное соцсети фотографии ран и трупов.

Последствия атаки на Ливан вышли за пределы обычной реакции. Появилась информация об интересе весьма своеобразной публики — парамилитарных образований, частных военных структур, картелей и рождающих власть винтовками политических партий — к заказу техники где-нибудь подальше от Тайваня и связей с ФБР. Нельзя забывать, что остров Чан Кайши производит не только «Интел i9» и «Энвидиа RTX 5090»: значительную долю их экспорта составляют простые технологии, освоенные ими в должной степени ещё десятилетия назад. Дорогие израильские партнёры очень удружили дорогим тайваньским компаньонам, обеспечив на годы вперёд фабрики дешёвого барахла в китайской провинции Гуандун заказами на пейджеры с инновационной функцией «отсутствие еврейских бомб». Хуже того, чересчур дотошные граждане возлюбопытствовали, может ли у них в соответствии со страшилками Марка Алмонда рвануть смартфон, планшет, компьютер, серверная стойка или напичканный сенсорными дисплеями электромобиль. Не для того ли в последних поколениях телефонов старательно убирали порты для наушников и карт памяти, чтоб впихнуть туда взрывчатку?.. Вне зависимости от ответа, внимание к теме доступа врага к каждому цифровому устройству может помешать тем, кто обеспечивает врагу этот доступ.

Илья Титов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 17-18 сентября 2024 года в Ливане и Дамаске произошли массовые взрывы пейджеров, раций и устройств радиосвязи, в результате которых погибло около 40 человек и ранено 3500.

2. Атака была представлена как направленная против членов "Хезболлы", но на самом деле пострадало множество гражданских лиц.

3. Израиль не взял на себя официальную ответственность за атаку, хотя предполагается, что именно он её организовал.

4. Операция кажется нелогичной с военной точки зрения, так как не была частью более масштабной атаки.

5. Существует версия, что это был преднамеренный "фальстарт" со стороны премьер-министра Израиля Нетаньяху в контексте внутриполитической борьбы.

6. Пейджеры, предположительно, были произведены тайваньской компанией "Голд Аполло" с встроенной взрывчаткой.

7. Атака вызвала международный резонанс и подняла вопросы о безопасности электронных устройств.

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на предполагаемую израильскую атаку с использованием взрывающихся пейджеров в Ливане и Сирии. Автор ставит под сомнение официальную версию событий, предполагая более сложные мотивы, связанные с внутренней политикой Израиля и международными отношениями. Инцидент поднимает серьезные вопросы о методах ведения современных конфликтов, этике применения подобных тактик и безопасности электронных устройств. Статья также указывает на потенциальные экономические последствия для производителей электроники, особенно на Тайване, и возможное изменение отношения потребителей к безопасности своих устройств.