Кибернетическое определение галактического пространства

Когда-то в далёкие уже семидесятые годы я учился за семидесятой широтой на телемастера в учебном комбинате. Там иногда забавно было, объявляют актировку, домой пешком идти нельзя, но хочется, парни молодые. Выскакиваем на улицу и бегом к остановке. Морозный ветер заставляет бечь как поперёк течения реки, если уронил шапку, то она умчалась в галактические просторы.

Преподаватель наш был от бога, практик и теорию нёс хорошо. Теорию я мог, практику увы. Однажды преподаватель ТВ попросил меня сделать генератор н.ч. на транзисторах, я спаял схему, плату в корпус поставил и пришёл градуировать. Градуировали с помощью осциллографа и тестового генератора н.ч. Во время близкого совпадения частот генераторов по экрану плавает окружность, при удвоении, утроении частоты другие фигуры.

Фигура Лиссажу получается от сложения двух гармонических колебаний. Эта фигура показывает, что геометрическое множество точек, которое можно назвать пространством, может быть динамичным. На экране осциллографа графически мы видим пространство образованное сложением двух гармонических колебаний.

Млечный путь, который мы видим с земли, это видимая часть галактической плоскости. Мы с земли иногда в бинокль видим и плоскость эклиптики, намеченную светящимися точками планет сол. системы. Интерес вызывает вопрос - почему планеты солнечной системы вращаются в одной плоскости, и галактика имеет плоскость преимущественного вращения звёзд.

Плоскость эклиптики наклонена к плоскости галактики под углом 63 градуса. Вики пишет, что условно и землю, и солнце можно считать инерционными системами отсчёта ввиду ничтожного влияния на них гравитации звёзд. При этом эклиптика это плоскость вращения планет с.с., а солнце само вращается. Т.е. фигуры пространства и сол.сист. и галактики это динамические фигуры, форму которых можно трактовать как точки геометрического множества.

Динамическая фигура геометрического пространства возникает изначально вследствие квантования энергии. Т.е. непрерывная энергия вынужденно квантуется, делится на части, либо, напротив, собирается в полное колебание - квант. Нахождение энергетического ядра, частицы в этом колебании вероятностно. Если частица движется в одном направлении, то в направлении перпендикулярном она или её свойства одновременно вращаются. Этому свойству материи подвержен не только микромир, вращаются движущиеся потоки жидкости, газа и плазмы.

Наша галактика и наша с.с. когда-то были плазмой, летящей в одном направлении и вращающейся в плоскости перпендикулярной направлению движения.

Спекулятивно из этих рассуждений можно сделать интересный вывод. Пространство сол. сист. или галактики в целом образовано геометрическим множеством точек, в которых то или иное событие, свойство вероятностно. Этой возможностью событий пространство (галактический вакуум) образовано и этим же оно отличается от математического нуля, точки, где нет вероятности галактических событий и свойств.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Геометрическое пространство может быть динамичным, что демонстрируется фигурами Лиссажу на экране осциллографа.

2. Млечный путь представляет собой видимую часть галактической плоскости.

3. Планеты Солнечной системы и звезды в галактике вращаются преимущественно в одной плоскости.

4. Плоскость эклиптики наклонена к плоскости галактики под углом 63 градуса.

5. Динамическая форма пространства возникает вследствие квантования энергии.

6. Движущиеся объекты (частицы, потоки жидкости, газа, плазмы) имеют тенденцию к вращению в плоскости, перпендикулярной направлению движения.

7. Галактика и Солнечная система изначально были плазмой, движущейся в определенном направлении и вращающейся в перпендикулярной плоскости.

Вывод:

Автор предлагает кибернетический подход к определению галактического пространства. Согласно этой концепции, пространство галактики или Солнечной системы представляет собой динамическую структуру, образованную геометрическим множеством точек. В этих точках различные события или свойства имеют вероятностный характер. Такое понимание пространства отличает его от математического понятия точки или нуля, где вероятность галактических событий отсутствует. Эта идея объединяет наблюдения за макрокосмическими структурами (галактики, планетарные системы) с принципами квантовой механики, предлагая новый взгляд на природу космического пространства и его формирование.