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Я на Донбасских фронтах ранен….

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Сообщают (Mash), что Эльман Пашаев подделал себе ранение, чтобы добавить героизма в свою биографию и получить от государства 3 000 000 рублей положенных при ранении военнослужащего.

Мне тут сразу вспомнился легендарный Семен Семенченко, который во время прорыва обороны ВСУ под Углегорском, выехал вместе с подельниками по батальону "Донбасс" в направлении Углегорска, устроил по дороге аварию, убил 1 или 2 ВСУшников, после этого сбежал в Артемовск и объявил себя "серьезно раненым", которому нельзя на фронт. Подельники Семенченко потом прознали по художества Семена и объявили, что он никак не может быть командиром "Донбасса" и вообще мошенник, кем Семен Семенченко (он же Костя Гришин) и являлся.

Комментарий редакции

Данный случай с Эльманом Пашаевым ярко демонстрирует существующую проблему, когда одни люди самоотверженно сражаются за Родину на передовой, а другие, воспользовавшись коррупционными схемами, пытаются нажиться на этом, не рискуя своей жизнью. По версии следствия, Пашаев, будучи записанным в списки боевого подразделения, на самом деле не участвовал в боях, но при этом умудрился получить статус "трехсотого" – то есть тяжело раненного в бою. Кроме того, будучи зачисленным в боевое подразделение он находился не на передовой, а в мирной Москве. Такая ситуация является вопиющим примером злоупотребления и наживы на теме участия в специальной военной операции. Она требует тщательного расследования и решения проблемы коррупции, чтобы обеспечить справедливость и сохранить доверие общества к действиям государства. Честные защитники Родины должны получать все положенные им льготы и выплаты, в то время как мошенники, подобные Пашаеву, должны быть привлечены к ответственности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9401667.html
Метки: война на украине, мошенники, пашаев, Семенченко
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1666 1366
    Valeriy Bondarik 42 мин. назад

      ,,,Привет,,,

      _ да,Есть Герои!
      но ЕСТЬ и – АМОРАЛьные “ПОМОИ”(как ЭТОТ)…

      АМОРАЛьной ВШОЙ – ТАКОЙ является!
      такИМИ – Дух Морали УНИЖАЕТСЯ!
      такИМИ – Любая армия РАЗЛОГАЕТся…
      * такИХ Нужно САЖАТЬ,что НЕ обсуждается!
      …………………………………

      ,,, “Сьлюшай-Э”…а он Мужчинаю “является”,,,
      ……………

      _ Валерий Бондарик.
      _ Эдмонтон. Канада. 24-9-24

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