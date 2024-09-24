Сообщают (Mash), что Эльман Пашаев подделал себе ранение, чтобы добавить героизма в свою биографию и получить от государства 3 000 000 рублей положенных при ранении военнослужащего.

Мне тут сразу вспомнился легендарный Семен Семенченко, который во время прорыва обороны ВСУ под Углегорском, выехал вместе с подельниками по батальону "Донбасс" в направлении Углегорска, устроил по дороге аварию, убил 1 или 2 ВСУшников, после этого сбежал в Артемовск и объявил себя "серьезно раненым", которому нельзя на фронт. Подельники Семенченко потом прознали по художества Семена и объявили, что он никак не может быть командиром "Донбасса" и вообще мошенник, кем Семен Семенченко (он же Костя Гришин) и являлся.

Комментарий редакции

Данный случай с Эльманом Пашаевым ярко демонстрирует существующую проблему, когда одни люди самоотверженно сражаются за Родину на передовой, а другие, воспользовавшись коррупционными схемами, пытаются нажиться на этом, не рискуя своей жизнью. По версии следствия, Пашаев, будучи записанным в списки боевого подразделения, на самом деле не участвовал в боях, но при этом умудрился получить статус "трехсотого" – то есть тяжело раненного в бою. Кроме того, будучи зачисленным в боевое подразделение он находился не на передовой, а в мирной Москве. Такая ситуация является вопиющим примером злоупотребления и наживы на теме участия в специальной военной операции. Она требует тщательного расследования и решения проблемы коррупции, чтобы обеспечить справедливость и сохранить доверие общества к действиям государства. Честные защитники Родины должны получать все положенные им льготы и выплаты, в то время как мошенники, подобные Пашаеву, должны быть привлечены к ответственности.