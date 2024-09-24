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Убиты под Москвой (Константин Воробьев) Аудиокнига

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Константин Дмитриевич Воробьёв (1919–1975) – писатель, участник Великой Отечественной войны. Будучи кремлёвским курсантом, в звании лейтенанта воевал под Москвой. Под Клином в декабре 1941 года контуженным лейтенант Воробьёв попадает в плен и находился в Клинском, Ржевском, Смоленском, Каунасском, Саласпилсском, Шяуляйском лагерях военнопленных (1941–1943). Дважды бежал из плена, возглавил партизанскую группу.
Повести «Крик» (1962) и «Убиты под Москвой» (1963) – правдивый рассказ об обороне Москвы осенью 1941 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2yvTXsSs1JY
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