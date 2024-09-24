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РЫБАРЬ про военкоров, ура-патриотизм и Минобороны, ядерное оружие, эволюцию дронов и ИИ в войне

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В новом выпуске Метаметрики – автор медиапроекта Рыбарь, военный блогер Михаил Звинчук.

Обсудили с Михаилом отличия между военкорами и военными блогерами. Что такое ура-патриотизм и чем опасно шапкозакидательство? Сколько живет инфоповод сегодня и почему Министерство обороны не может существовать в режиме Telegram?

Почему применение ядерного оружия – это не волшебная «красная кнопка»? Как происходит развитие беспилотников и использование искусственного интеллекта в современной войне?

Поговорили о состоянии российской «мягкой силы» в Средней Азии, Африке, Латинской Америки и на Ближнем Востоке. Почему российский бизнес не пользуется победами российской внешней политики?

Таймкоды:
00:00 Заставка Мета LIVE
00:25 Михаил «Рыбарь» Звинчук в гостях
01:04 Кто такой военный блогер?
02:15 Рыбарь – офицер в отставке и не только
04:18 Разница между военкором и военблогером
07:43 Почему мы не пользуемся плодами побед в Сирии и в Африке?
13:26 О ситуации в Сомали и Сирии
15:58 Афганистан и запрещенный в России «Талибан»
19:18 Страна 404 – постоянная эскалация
21:54 «Я не сторонник ядерного оружия»
23:06 Запад – профессиональные лицемеры. Япония и Средняя Азия
27:59 Особенности работы в Латинской Америке
29:39 Советские наработки. Наши союзники – Сербия и Таиланд
34:05 Франция пока не теряет Африку
38:05 Тактика современного боя и искусственный интеллект
42:50 Беспилотники автономны в бою? Модули на наземной технике
47:55 Тоннельное зрение и нехватка боеприпасов
52:17 Сложившийся в инфопространстве status quo оптимален
58:11 Финал выпуска

Михаил Звинчук (Рыбарь):
Telegram – https://t.me/rybar
RuTube: https://rutube.ru/u/rybar/
VK: https://vk.com/rybar_force
Сайт: https://rybar.ru/

Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

#рыбарь #военкоры #ядерноеоружие #война #дроны #искуственныйинтеллект #политика #метаметрика #metametrica

Комментарий редакции

Основные вопросы, озвученные «Рыбарем»:

1. Кто такой военный блогер? 
   Военный блогер — это человек, который делится своими взглядами и информацией о военных событиях через интернет-платформы, часто сочетая личный опыт с аналитикой.

2. Рыбарь – офицер в отставке и не только. 
   Михаил Звинчук, известный как Рыбарь, имеет военный опыт и после отставки продолжает активно комментировать военные события, привнося свою экспертизу в анализ происходящего.

3. Разница между военкором и военблогером. 
   Военкор — это профессиональный журналист, работающий на фронте, который часто имеет доступ к официальным источникам и материалам. Военблогер же может быть независимым и иметь менее формализованный подход к освещению событий.

4. Почему мы не пользуемся плодами побед в Сирии и в Африке? 
   Михаил объясняет, что отсутствие стратегического использования успехов в этих регионах связано с политическими решениями и недостаточной интеграцией полученного опыта в российскую военную практику.

5. О ситуации в Сомали и Сирии. 
   Обсуждается нестабильная ситуация в Сомали, а также сложности, с которыми сталкивается Россия в Сирии, включая взаимодействие с местными силами и международной политикой.

6. Афганистан и запрещенный в России «Талибан». 
   Михаил акцентирует внимание на том, как ситуация в Афганистане продолжает влиять на безопасность в регионе, особенно с учетом возврата власти «Талибана».

7. Страна 404 – постоянная эскалация. 
   Здесь речь идет о ситуации на Украине, которая остается напряженной, с постоянными конфликтами и политической нестабильностью.

8. «Я не сторонник ядерного оружия». 
   Михаил высказывает свою позицию против ядерного оружия, подчеркивая его разрушительные последствия и необходимость поиска альтернативных решений для обеспечения безопасности.

9. Запад – профессиональные лицемеры. Япония и Средняя Азия. 
   В этом контексте обсуждаются двойные стандарты Запада в отношении различных стран и регионов, включая Японию и Среднюю Азию.

10. Особенности работы в Латинской Америке. 
    Михаил делится своими наблюдениями о работе в Латинской Америке, отмечая культурные и политические нюансы, которые влияют на взаимодействие.

11. Советские наработки. Наши союзники – Сербия и Таиланд. 
    Обсуждаются советские военные достижения и современные связи с союзниками, такими как Сербия и Таиланд, которые продолжают поддерживать военное сотрудничество.

12. Франция пока не теряет Африку. 
    Михаил отмечает, что Франция сохраняет свое влияние в Африке, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются европейские страны.

13. Тактика современного боя и искусственный интеллект. 
    Обсуждение современных военных тактик, включая использование искусственного интеллекта для повышения эффективности боевых действий.

14. Беспилотники автономны в бою? Модули на наземной технике. 
    Михаил анализирует уровень автономности беспилотников в современных конфликтах и как модули на наземной технике могут улучшить боевые способности.

15. Тоннельное зрение и нехватка боеприпасов. 
    Говорится о проблемах восприятия в бою и о нехватке боеприпасов, что является важным фактором в современных конфликтах.

16. Сложившийся в инфопространстве status quo оптимален. 
    Михаил приходит к выводу, что текущая ситуация в информационном пространстве может быть выгодной для некоторых сторон, несмотря на очевидные проблемы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I6WMztIyKXY
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