Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том, как важно концентрироваться в точке между бровями и перенаправить энергии вовнутрь.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Парамахансы Йогананды:

1. Отвлечение энергии жизни от чувств и их фокусировка между бровей ведет к активации "духовного ока" – интуитивного и всевидящего.

2. Концентрация взгляда между бровей позволяет видеть целостную картину мира, энергии и сознания, в отличие от обычного фронтального восприятия отдельных предметов.

3. Йог, медитируя с закрытыми, но не полностью опущенными веками, входит в состояние сверхсознания на "горизонте межбровий", соединяющем разделенные потоки зрения.

4. Через активацию "духовного ока" йог воспринимает себя как излучение Божественного света, частью единого космического сознания.

Вывод: Ключевым моментом практики, описанной в лекции, является развитие способности концентрировать зрение и энергию жизни в области межбровий для достижения сверхсознательного восприятия мира и себя как неотъемлемой части единого Божественного.