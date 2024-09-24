Армия США инвестирует в производство FPV дронов на месте операций



Департамент армии США, в частности штаб-квартира 1-го командования специальных сил (воздушно-десантного), инициировал масштабный проек (https://t.me/c/2090175717/857)т по внедрению передовых беспилотных технологий в специальные операции. Проект стартовал в марте 2024 года, когда было принято решение о создании Специальных отрядов робототехники (SORD) во всех группах специальных сил.

Эта инициатива представляет собой комплексную реорганизацию существующих структур. Взводы тактических беспилотных авиационных систем (TUAS) были интегрированы в Технические и информационные вспомогательные роты (TISCO) и усилены специалистами ARSOF, обладающими экспертизой в области робототехники. Цель реорганизации — создать подразделения, способные не только эффективно использовать беспилотные системы, но и находить инновационные подходы к их разработке и модификации.

В рамках проекта был сформирован запрос на оборудование для локального производства дронов (ODB), с акцентом на FPV (First Person View) дроны, которые управляются оператором через видеопередачу в реальном времени.

Проект включает поставки оборудования для сборки дронов, наборы запасных частей и производственные инструменты, такие как 3D-принтеры и лазерные резаки. Это оборудование позволяет не только производить и модернизировать дроны непосредственно в зоне боевых действий, но и проводить обучение специалистов на месте. Возможность быстро адаптировать технологии под текущие нужды прямо на месте операций даёт значительные преимущества.

В приложенном техническом задании детально перечислены (https://t.me/c/2090175717/857) все необходимые элементы оборудования, включая комплекты для сборки дронов, камеры FLIR (https://t.me/c/2090175717/858) для тепловизионного наблюдения, запасные части и производственные инструменты, которые будут использованы для реализации этого проекта.

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Армия США создает подразделения БпЛА исходя из украинского опыта.

Оптимизация коснулась армейских соединений ВС США, включая:

• 2-ю бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии;

• 3-ю бригаду 10-й горной дивизии;

• 2-ю бригаду 25-й пехотной дивизии.

После оргштатных мероприятий старые роты тяжелого вооружения преобразованы в многофункциональные роты.

Состав новой роты:

• разведывательный взвод;

• минометный взвод;

• противотанковый взвод;

• взвод БпЛА (появился с апреля 2024 года).

Во взводе БпЛА по штату 21 военнослужащий:

• девять занимают должности операторов управления беспилотниками. Вооружение: пять дронов на каждого. Типы дронов: Parrot, Skydio и Vesper. Все небольшие системы ближнего радиуса действия с полетным временем менее часа и дальностью действия от 1 до 3 км, прежде чем сигнал теряется в густой растительности. В перспективе планируется оснащение дронами средней дальности C100;

• остальные 12 — зенитные расчеты. Вооружение — ПЗРК «Стингер»;

• расчеты противодействия дронам. Вооружение: дронобойки Bal Chatri, Dronebuster и система радиоэлектронной борьбы Modi.

Беспилотники предназначены в первую очередь для обнаружения сил противника и, по возможности, координации ведения огня с закрытых позиций. В отличие от ВСУ, американские операторы управления дронами не могут напрямую транслировать свое видео другим военнослужащим. Вместо этого они координируют свои действия с приданным им офицером управления огнем, который по радиосвязи взаимодействует с минометным отделением, уточняя место падения снарядов. Кроме того, операторы должны загружать данные в системы управления боем, чтобы делиться ими с командирами.

Вместе с тем операторы имеют возможность самостоятельно поражать противника. Некоторые из дронов могут быть оснащены сбросами боеприпасов. Кроме того, в арсенале имеются барражирующие боеприпасы Switchblade.

Беспилотники могут использоваться также для разведки маршрута. Если подразделение намерено быстро зачистить территорию, оператор будет управлять дроном прямо перед движущимся транспортным средством.

Взвод также имеет аппаратуру для обнаружения сетей WiFi, созданную на базе дешевого компьютера Raspberry Pi. Решением этой задачи занимается военнослужащий — специалист в области киберопераций.

@WarPeaceAndYou – цинк



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Армия США инициировала масштабный проект по внедрению передовых беспилотных технологий в специальные операции.

2. Были созданы Специальные отряды робототехники (SORD) во всех группах специальных сил.

3. Сформирован запрос на оборудование для локального производства дронов (ODB), с акцентом на FPV дроны.

4. Проект включает поставки оборудования для сборки дронов, наборов запасных частей и производственных инструментов.

5. Армия США оптимизировала соединения, создав новые многофункциональные роты с взводами беспилотных летательных аппаратов.

6. Операторы дронов не могут напрямую транслировать видео другим военнослужащим, но могут поражать противника дронами с боеприпасами.

Вывод: Армия США осознала важность использования беспилотных технологий в специальных операциях и предприняла шаги по созданию специальных подразделений с возможностями производства и модификации дронов на месте, а также интеграции их применения в боевые действия.