Представить список патриотических фильмов для школьников,«рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру», в котором из 191-го фильма 181 снят в СССР ( В России началась работа над списком фильмов,.. | Коммерсантъ | ВКонтакте ),- это как расписаться в своей беспомощности, бездарности и бездеятельности целому министерству культуры на протяжении 30 с небольшим лет.

Вопрос чисто хозяйский, поскольку триллионы наших народных денег потрачены и продолжают тратиться на развлекуху, чернуху и порнуху (один х/ф "Отражение тьмы" (2024 года) чего стоит): до каких пор в нашей стране министерство культуры будет заниматься раскультуриванием?

А с раскультуриванием всегда сопряжено и расчеловечивание.

Потому и не становится частью культуры патриотизм и государственное чувство, поскольку откуда ему взяться-то?

Потому и вместо патриотизма страна сталкивается и будет сталкиваться с комплексом дезертира и нежеланием делать "капиталовложения" в будущее, поскольку от лица государства культурой занимаются ВСЕ ТЕ ЖЕ ЛЮДИ! А вы, господа, сколь не садитесь, всё в музыканты не годитесь.

Мария Шукшина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Министерство просвещения рекомендовало список из 191 патриотического фильма для школьников, из которых 181 снят в СССР.

2. Автор считает это признаком беспомощности и неэффективности Министерства культуры за последние 30 лет.

3. Критикуется расходование огромных средств на производство некачественного и сомнительного контента.

4. Утверждается, что Министерство культуры занимается "раскультуриванием" вместо развития культуры.

5. Автор связывает отсутствие качественных патриотических фильмов с проблемами формирования патриотизма и гражданственности в обществе.

6. Высказывается мнение, что такая ситуация приводит к нежеланию людей "инвестировать" в будущее страны.

Вывод:

Мария Шукшина резко критикует культурную политику России последних десятилетий, особенно в сфере кинематографа. Она считает, что неспособность создать качественные современные патриотические фильмы и опора на советское наследие свидетельствуют о системных проблемах в управлении культурной сферой. Это негативно влияет на формирование патриотизма и гражданской позиции у молодежи, что может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.

Расширенный вывод:

Проблема отсутствия качественных современных патриотических фильмов и опора на советское наследие стала особенно очевидной сейчас, когда Россия стремится утвердить свою субъектность на международной арене. В предыдущие десятилетия, когда страна была скорее объектом внешней политики и стремилась интегрироваться в западное сообщество, идеи индивидуализма, служения личным интересам и интернационализма воспринимались как положительные ценности, а не как недостатки.

Текущая ситуация в Министерстве культуры отражает эту проблему: руководство и творческие кадры, сформировавшиеся в период ориентации на западные ценности, с трудом воспринимают и реализуют новый запрос общества на патриотизм и любовь к Родине. Они продолжают работать в прежней парадигме, не отвечая на изменившиеся потребности страны и общества.

В новых геополитических условиях назрела необходимость существенного обновления кадрового состава в сфере культуры и искусства, особенно в кинематографе. Только привлечение новых творцов, разделяющих идеи о важности национальной идентичности, патриотизма и служения Родине, позволит удовлетворить справедливый запрос общества на утверждение субъектности России, продвижение её идеалов и истории через кинотворчество.

Это изменение необходимо для создания современного культурного контента, который будет способствовать формированию чувства гордости за страну, укреплению национального самосознания и воспитанию патриотизма у молодого поколения. Такой подход поможет не только ответить на текущие вызовы, но и заложить основу для долгосрочного культурного и идеологического развития России как самостоятельного и уверенного в себе государства.