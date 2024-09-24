А вы, господа, сколь не садитесь, всё в музыканты не годитесь
Представить список патриотических фильмов для школьников,«рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру», в котором из 191-го фильма 181 снят в СССР (В России началась работа над списком фильмов,.. | Коммерсантъ | ВКонтакте),- это как расписаться в своей беспомощности, бездарности и бездеятельности целому министерству культуры на протяжении 30 с небольшим лет.
Вопрос чисто хозяйский, поскольку триллионы наших народных денег потрачены и продолжают тратиться на развлекуху, чернуху и порнуху (один х/ф "Отражение тьмы" (2024 года) чего стоит): до каких пор в нашей стране министерство культуры будет заниматься раскультуриванием?
А с раскультуриванием всегда сопряжено и расчеловечивание.
Потому и не становится частью культуры патриотизм и государственное чувство, поскольку откуда ему взяться-то?
Потому и вместо патриотизма страна сталкивается и будет сталкиваться с комплексом дезертира и нежеланием делать "капиталовложения" в будущее, поскольку от лица государства культурой занимаются ВСЕ ТЕ ЖЕ ЛЮДИ! А вы, господа, сколь не садитесь, всё в музыканты не годитесь.
Мария Шукшина
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Министерство просвещения рекомендовало список из 191 патриотического фильма для школьников, из которых 181 снят в СССР.
2. Автор считает это признаком беспомощности и неэффективности Министерства культуры за последние 30 лет.
3. Критикуется расходование огромных средств на производство некачественного и сомнительного контента.
4. Утверждается, что Министерство культуры занимается "раскультуриванием" вместо развития культуры.
5. Автор связывает отсутствие качественных патриотических фильмов с проблемами формирования патриотизма и гражданственности в обществе.
6. Высказывается мнение, что такая ситуация приводит к нежеланию людей "инвестировать" в будущее страны.
Вывод:
Мария Шукшина резко критикует культурную политику России последних десятилетий, особенно в сфере кинематографа. Она считает, что неспособность создать качественные современные патриотические фильмы и опора на советское наследие свидетельствуют о системных проблемах в управлении культурной сферой. Это негативно влияет на формирование патриотизма и гражданской позиции у молодежи, что может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.
Расширенный вывод:
Проблема отсутствия качественных современных патриотических фильмов и опора на советское наследие стала особенно очевидной сейчас, когда Россия стремится утвердить свою субъектность на международной арене. В предыдущие десятилетия, когда страна была скорее объектом внешней политики и стремилась интегрироваться в западное сообщество, идеи индивидуализма, служения личным интересам и интернационализма воспринимались как положительные ценности, а не как недостатки.
Текущая ситуация в Министерстве культуры отражает эту проблему: руководство и творческие кадры, сформировавшиеся в период ориентации на западные ценности, с трудом воспринимают и реализуют новый запрос общества на патриотизм и любовь к Родине. Они продолжают работать в прежней парадигме, не отвечая на изменившиеся потребности страны и общества.
В новых геополитических условиях назрела необходимость существенного обновления кадрового состава в сфере культуры и искусства, особенно в кинематографе. Только привлечение новых творцов, разделяющих идеи о важности национальной идентичности, патриотизма и служения Родине, позволит удовлетворить справедливый запрос общества на утверждение субъектности России, продвижение её идеалов и истории через кинотворчество.
Это изменение необходимо для создания современного культурного контента, который будет способствовать формированию чувства гордости за страну, укреплению национального самосознания и воспитанию патриотизма у молодого поколения. Такой подход поможет не только ответить на текущие вызовы, но и заложить основу для долгосрочного культурного и идеологического развития России как самостоятельного и уверенного в себе государства.
“Государственное чуйство” ?
Маша, – чувствуют всего в двух случаях.
Ну и раскультуривание с псевдопатриотизьмом и последующим расчеловечиванием, Маша, всегда проводят оккупанты.