В Германии нарастает волна банкротств крупных промышленных предприятий



Крах германской автомобильной промышленности, включая планы VW по закрытию немецких предприятий, инициировал волну банкротств предприятий, обслуживающих автомобильный сектор, — констатируе (https://www.merkur.de/wirtschaft/insolvent-autozulieferer-insolvenz-firma-wkw-wuppertal-vw-bmw-mercedes-zr-93313169.html)т германский Merkur.de

Klein GmbH & Co. KG (WKW) — старейший производитель автомобильных запчастей и комплектующих, основанный в 1940 году в Вуппертале, подал заявление о банкротстве. Компания работала с автомобильными гигантами, включая VW, BMW и Mercedes. Под угрозой увольнения более 3000 человек

Заявил о банкротстве крупный производитель рессор и пружин Erwin Lutz, работающий с 1966 года. Сотрудники предприятия уже получили уведомления об увольнении

Пострадали 1200 сотрудников четырёх предприятий крупного производителя алюминиевых деталей AE Group, также заявившего о банкротстве. Предприятие основано в 1980 году

Тенденция будет только усугубляться в долгосрочной перспективе, волна банкротств будет нарастать. Главной причиной бедственного положения германских компаний стал энергетический кризис и падение спроса на фоне экономического кризиса, — подчёркивает в заключении Merkur.de

«КРИСТАЛЛ РОСТА» ранее информировал (https://t.me/crystal_book/7653) о том, что по мнению Biznes Alert два сокрушительных удара — политический и экономический — поставили Германию на грань краха

https://t.me/crystal_book/7717?single – цинк

Как результат, череда провалов "светофора" на выборах. На вчерашних выборах в цитадели социал-демократов в Бранденбурге, СДПГ лишь на 1% смогла опередить "Альтернативу для Германии", которая набрала более 29%. Третье место снова заняла партия Сары Вагенкнехт. До этого "светофор" терпел болезненные поражения в Саксонии и Тюрингии..

В следующем году у Германии будет новый канцлер, хотя зависимость от США конечно же никуда не исчезнет, поэтому выше описанные тенденции в промышленности продолжатся.

Комментарий редакции

Основные тезисы из статьи:

1. В Германии наблюдается волна банкротств крупных промышленных предприятий, особенно в автомобильном секторе.

2. Компания Klein GmbH & Co. KG (WKW), производитель автозапчастей с 1940 года, объявила о банкротстве. Под угрозой увольнения более 3000 сотрудников.

3. Производитель рессор и пружин Erwin Lutz (с 1966 года) также заявил о банкротстве.

4. AE Group, крупный производитель алюминиевых деталей, обанкротился, затронув 1200 сотрудников.

5. Основные причины кризиса – энергетический кризис и падение спроса на фоне экономического спада.

6. Политическая ситуация нестабильна: правящая коалиция теряет поддержку, растет популярность оппозиционных партий.

7. Ожидается смена канцлера Германии в следующем году.

Вывод:

Германия переживает серьезный экономический и политический кризис. Волна банкротств в промышленном секторе, особенно в автомобильной отрасли, указывает на глубокие структурные проблемы в экономике страны. Энергетический кризис и общий экономический спад усугубляют ситуацию. Одновременно наблюдается политическая нестабильность, выражающаяся в падении поддержки правящей коалиции и росте популярности оппозиционных партий. Ожидаемая смена канцлера может привести к изменениям в политическом курсе, но зависимость от США, вероятно, сохранится. Эти факторы в совокупности создают сложную ситуацию для Германии, и в краткосрочной перспективе не ожидается значительного улучшения экономической ситуации в промышленном секторе.