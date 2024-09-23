Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово.



За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово.

В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля.



▫️ При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь.

Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Будивельное, Бруски, Глухов, Диброво, Журавка, Ободы, Павловка, Речки, Радьковка, Стукаловка, Сосновка, Сумы и Угроеды.



За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Один военнослужащий ВСУ взят в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России