Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 22 сентября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.
За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.
▫️ Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения и два автомобиля. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам в Сумской области 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Угледар почти фсьо.
…………..почти полтора года под Угледаром шли вялые бои. По крупному атаковать город, превращенный в шверпункт ВСУ сил не было. Просто стоять не выходило. Дабы враг не лез сам. Целая довоенная бригада ВСУ на маленький городок это много. Впрочем в Киеве хорошо понимали значение города. Всегда понимали. Понимали и у нас, но… Без глубокого охвата никак, а для него нужно было взломать оборону севернее. И желательно на всем фронте.
И случилось. Рухнул фронт противника на Красноармейском направлении. Штабы ВСУ заметались, и сняли часть 72 ОМБР в Селидово. Под ним мы остановились. А вот под Угледаром… Обе шахты, бывшие опорниками ВСУ взяты. Город по шагу обходят. И не хочется сглазить, но фортеця Угледар, исключительно удобно построенный для контроля территории, теряет свое значение. И постепенно охватывается по флангам. По всем канонам военной науки.
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Третий штурм Угледара, ведущийся без спешки и недооценки противника, имеет все шансы на успех. ВСУ, превратившие город в крепость, а дома в опорники, скорее всего уйдет. Мы пойдем дальше. На память об Украине останутся руины депрессивного шахтерского городка. Которому не повезло с местом постройки. Советские строители хотели дабы было комфортнее жителям, украинская армия его разрушила. Как и многие другие. И, дабы нагадить напоследок, подорвала шахты. Как всегда впрочем. Кроме горя и слез ничего Киевские сепаратисты с 1991 года на Донбасс не принесли. Как и на всю Малороссию и Новороссию.
https://donrf.livejournal.com/1462009.html
От К.М.
СобственноУгледар был лишь ЖБ волноломом систамы обороны фашистов.
Главной огневой мощью противника была дальнобойная артиллерия которая находилась к северо-западу от Угледара. Но корректировали ее с верхних этажей угледарских высоток.
Сейчас эта связка разрушена. Артиллерия отброшена,связь с ней нарушена.
Таепрь отыграемся за всё…..
п.с. рабоайте русские
Русские в бойне каждый день .Но Бизнес ведь не остановить.На демографию Голиковой и Ко выделено 3 трл .рублей.В Москве предлагают Бесплатно всем женщинам пройти процедуру сдачи яйцеклеток на будущее .когда после азарта сделать деньги .захочется детей.Бесплатное ЭКО..Бесплатный анализ на отсуствие генетических заболеваний..Эксперимент?Кто заказчик -Государство ИЛИ те . с испорченной генетикой от рождения ,богоизбранные..
“1. В нашей стране живет 146 миллионов человек. А прямо через границу у нас есть две других страны с точно таким же славянским населением: Белоруссия и Украина. Население Белоруссии – 9 миллионов, Украины – меньше 40 (до СВО). Ценных иностранных специалистов с выбритыми усами у них нет. Встает вопрос: кто им строит дома и метет улицы? Или они там все живут на вокзалах и в грязи по колено? Неужто сами все делают? Вот это да! И людей хватает? Чудеса!
2. Ни для кого не секрет, что еще 10 лет назад иностранных специалистов было в разы меньше. И как, экономика рухнувшая была? Да нет, нам каждый день рассказывали про небывалые скачки и рывки. За эти 10 лет случился ультранебывалый скачок, создавший миллионы новых рабочих мест? Тоже нет.
3. Население РСФСР в 1926 году – 101 млн. человек. Этого хватило, чтобы из нищей разрушенной аграрной страны сделать великую индустриальную сверхдержаву, построить тысячи домов и сотни заводов, подготовить страну к самой жестокой в истории человечества войне. И победить в ней. И на все это, о ужас, хватило в полтора раза меньшего населения. А сейчас прикручивать колеса к отечественному китайскому автомобилю Москвич, гнать нефть-матушку и газ-батюшку за бугор, тащить вагонами китайское барахло и приляпывать на него отечественные шильдики в рамках “импортозамещения” – не хватит? Серьезно? Мне скажут, а чего ты сравниваешь РСФСР, в СССР же жило больше! Конечно, больше. Но, во-первых, все понимают, какая республика была ядром СССР. Во-вторых, в других республиках тоже надо было все строить и люди там были нужны. Поэтому не мог весь СССР строить заводы в одной только РСФСР. Более того, РСФСР массово отправляла своих специалистов и рабочих в другие союзные республики. Чтобы строить им больницы, заводы, города. Например в те, где спустя 70 лет нам рассказали, что «час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь» (с).
4. Многие не в курсе, но большинство иностранных специалистов не участвуют в экономической жизни государства. Они уже давно вышли из нее и создали свою замкнутую экосистему, государство в государстве. У них свои кафе, где едят только свои. Свои спортзалы, парикмахерские, подпольные религиозные заведения, автосервисы, такси, рынки, юристы, проститутошные (да-да, наши с ними отказываются и они везут своих). Как обстоят дела с уплатой налогов все могут догадаться сами. У них даже свои районы. Посторонних там не бывает. Они не местным что-то делают, а друг другу. Потому что местным что-то делать тяжело – надо язык знать. А с этим проблема. И когда нам рассказывают, что они строят нам дома, то забывают напомнить, что наши коренные народы вымирают. И дома эти ценные специалисты тоже строят для себя. Чтобы привезти в них своих ни дня не работавших тетенек в мешках, нарожать 10 детей и отправить их в государственную школу за наш с вами счет. И если все эти замкнутые на себя анклавы вдруг вернутся на родину, то экономика не рухнет, а, наоборот, вздохнет: поступлений в нее от них и так не было, а вот расходы радикально упадут. Ибо социалку, оплаченную нами, они очень любят.
Но на этих прекрасных людях выстроены целые бизнесы с гигантскими оборотами: справки, экзамены, документы, гражданства, закрывание глаз на, мягко говоря, сомнительные бизнесы приносят очень хорошие деньги. И пока одни дегенераты будут их массово сюда везти, чтобы набивать свои карманы, другие дегенераты подведут под это лживую идеологическую базу с байками про экономику. А страдаем от этого мы. И пока я писал эту статью, очередной крайне ценный специалист на юге столицы изнасиловал девушку прямо у дома.
Голикова и др. здесь не при делах. Яйцеклетка это не главное. Если нет процесса подъема рейтинга, то триллионы не помогут.
Сегодня (22.09) впервые наши ФАБы прилетели в Запорожье.
Три мощных входа. И удар продолжается.23:08
Удары по украинской Запорожской области, это действительно что-то новое. Меняются векторы и направления активизации фронта. Смотрим внимательно на юг, видимо начнется на днях. 23:11
В Запорожье прилет КАБа. Противник жалуется, что ВКС РФ продолжают увеличивать дальность их применения.
На сей раз была поражена подстанция в восточной части города. В восточной части города были перебои со светом.
На деле же, это не КАБ как заявляет противник, а ФАБ с УМПК, у которого увеличили дальность, в результате чего Запорожье попало в зону покрытия, как когда-то в нее попал Харьков, — пишут в сети