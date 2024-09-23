В этом ролике обсудили нелепые, курьёзные и трагические ошибки искусственного интеллекта, взятые из базы Инцидентов ИИ.

Ведущая эфира – Александра Троцкая.

Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы:

1. В 2014 году появились первые статьи о возможности обмана нейронных сетей и систем машинного обучения.

2. В 2016 году было создано партнерство по искусственному интеллекту (Partnership on AI) для обеспечения этичного и безопасного развития ИИ.

3. В 2018 году начала формироваться база данных инцидентов с искусственным интеллектом (AI Incident Database).

4. Обсуждаются различные инциденты с ИИ, включая этические проблемы, ошибки в генерации контента, проблемы с чат-ботами и автопилотами.

5. На сентябрь 2023 года в базе зафиксировано около 3000 инцидентов, связанных с ИИ.

6. Отмечается 358 случаев смертей, связанных с ИИ, включая аварии с участием автомобилей Tesla.

7. Обсуждаются проблемы использования ИИ в медицине, в частности, неудачный опыт онкологического центра.

8. Отмечается, что ИИ может быть эффективен в типовых задачах, но может давать сбои в нестандартных ситуациях.

Вывод:

Искусственный интеллект стремительно развивается и находит применение во многих сферах жизни. Однако его использование сопряжено с рядом рисков и проблем, от этических вопросов до случаев со смертельным исходом. Важно продолжать изучение и документирование инцидентов, связанных с ИИ, чтобы улучшать системы и минимизировать риски. Необходимо критически подходить к внедрению ИИ, особенно в сферах, где ошибки могут иметь серьезные последствия. При этом ИИ может быть очень эффективен в решении типовых задач, но требует контроля и проверки человеком в нестандартных ситуациях.