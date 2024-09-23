Либеральный контроль над культурой – угроза безопасности государства
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждается проблема патриотического воспитания и его реализации в России.
2. Критикуются современные фильмы о Великой Отечественной войне, снятые на государственные деньги, за искажение исторической правды и насаждение западной концепции войны.
3. Предлагается введение государственной цензуры для контроля над информационными потоками и качеством патриотического контента.
4. Утверждается, что цензура всегда существует – либо государственная, либо теневая от неподконтрольных обществу структур.
5. Обсуждается идея о том, что для патриотического воспитания достаточно правильного преподавания русской литературы и отечественной истории.
6. Критикуется идеология "квалифицированного потребителя" в образовании вместо воспитания созидателя.
7. Отмечается разрыв между настроениями общества (например, акция "Бессмертный полк") и содержанием телепрограмм на 9 мая.
8. Высказывается мнение, что информационная и культурная политика в стране будет меняться из-за несоответствия официальной позиции и настроений общества.
Вывод:
Беседа отражает критическое отношение к текущему состоянию патриотического воспитания в России. Участники обсуждения видят проблему в отсутствии государственного контроля над информационным пространством и культурной сферой, что приводит к искажению исторической правды и ослаблению патриотических чувств. Они предлагают вернуться к государственной цензуре и пересмотреть подходы к образованию и созданию патриотического контента. Отмечается разрыв между официальной позицией и настроениями общества, что, по мнению участников, должно привести к изменениям в информационной и культурной политике страны.
А авторов волнует только воздействие на государствообразующий народ ? А куда они дели культуры малых народов и народностей ? Там что, фсё хорошо и нет причин для безпокойства ? Или там другое, не опасное для паразитов ?