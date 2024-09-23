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Либеральный контроль над культурой – угроза безопасности государства

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается проблема патриотического воспитания и его реализации в России.

2. Критикуются современные фильмы о Великой Отечественной войне, снятые на государственные деньги, за искажение исторической правды и насаждение западной концепции войны.

3. Предлагается введение государственной цензуры для контроля над информационными потоками и качеством патриотического контента.

4. Утверждается, что цензура всегда существует – либо государственная, либо теневая от неподконтрольных обществу структур.

5. Обсуждается идея о том, что для патриотического воспитания достаточно правильного преподавания русской литературы и отечественной истории.

6. Критикуется идеология "квалифицированного потребителя" в образовании вместо воспитания созидателя.

7. Отмечается разрыв между настроениями общества (например, акция "Бессмертный полк") и содержанием телепрограмм на 9 мая.

8. Высказывается мнение, что информационная и культурная политика в стране будет меняться из-за несоответствия официальной позиции и настроений общества.

Вывод:
Беседа отражает критическое отношение к текущему состоянию патриотического воспитания в России. Участники обсуждения видят проблему в отсутствии государственного контроля над информационным пространством и культурной сферой, что приводит к искажению исторической правды и ослаблению патриотических чувств. Они предлагают вернуться к государственной цензуре и пересмотреть подходы к образованию и созданию патриотического контента. Отмечается разрыв между официальной позицией и настроениями общества, что, по мнению участников, должно привести к изменениям в информационной и культурной политике страны.

Источник: https://rutube.ru/video/c73c161d413946fb60d76955259cb16b/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28652 26668
    жора шапов час назад

      А авторов волнует только воздействие на государствообразующий народ ? А куда они дели культуры малых народов и народностей ? Там что, фсё хорошо и нет причин для безпокойства ? Или там другое, не опасное для паразитов ?

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