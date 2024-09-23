#плохойсигнал Десятый выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Это вторая часть разбора книги Т.С. Ступниковой "Ничего кроме правды". Ступникова была переводчицей-синхронистом с немецкого на Нюрнбергском процессе и на эти её воспоминания, в той их части, что касаются Катынского дела, часто ссылаются сторонники версии Геббельса.

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00:00:00 Вступление

00:01:27 Дружба с Германией

00:05:32 Пакт Молотова-Риббентропа

00:09:40 Репрессии против школы им. Либкнехта

00:11:38 Арест папы

00:13:46 Николай Зоря

00:19:16 Катынское дело

00:24:59 Допрос Базилевского

00:34:33 Фальшивое решение суда

00:39:16 “Номинально” на “формально”

00:49:18 Истерика переводчиков

00:54:15 Палач Вудс

01:02:01 Стон прошёл по залу

01:03:52 Прокол на Паулюсе

01:13:16 “Брали всех подряд”

01:15:17 Грустные выводы