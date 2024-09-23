Катынь 10. Ничего кроме правды. Часть 2
#плохойсигнал Десятый выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Это вторая часть разбора книги Т.С. Ступниковой "Ничего кроме правды". Ступникова была переводчицей-синхронистом с немецкого на Нюрнбергском процессе и на эти её воспоминания, в той их части, что касаются Катынского дела, часто ссылаются сторонники версии Геббельса.
Все выпуски в аудио-формате https://badsignal.mave.digital/
Посмотреть расшифровку с указанием источников информации или поддержать автора вы можете на Boosty https://boosty.to/badsignal
00:00:00 Вступление
00:01:27 Дружба с Германией
00:05:32 Пакт Молотова-Риббентропа
00:09:40 Репрессии против школы им. Либкнехта
00:11:38 Арест папы
00:13:46 Николай Зоря
00:19:16 Катынское дело
00:24:59 Допрос Базилевского
00:34:33 Фальшивое решение суда
00:39:16 “Номинально” на “формально”
00:49:18 Истерика переводчиков
00:54:15 Палач Вудс
01:02:01 Стон прошёл по залу
01:03:52 Прокол на Паулюсе
01:13:16 “Брали всех подряд”
01:15:17 Грустные выводы