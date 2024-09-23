0:00 - жир на животе;

0:08 - зачем нужен жир;

0:22 - висцеральный жир;

2:24 - хронический стресс;

4:10 - как избавиться от висцерального жира;

5:18 - лучшие тренировки;

6:18 - нутриенты.

Как избавиться от жира на животе? Зачем вообще нужен жир? Это механизм выживания. По сути, это хранилище топлива. Но есть предел вместимости этого хранилища, и при достижении определенного уровня включается резервная система. Жир начинает накапливаться вокруг органов. Жир такого типа называется висцеральным жиром. Когда такой жир хранится слишком долго и вы не используете эту энергию, висцеральный жир становится нездоровым, он повреждается. Тогда жир в это хранилище уже не помещается. И сахар, который превращается в жир, тоже не помещается.

Тогда начинает формироваться жир третьего типа, который просачивается внутрь органов. Образуется жир внутри печени, поджелудочной железы, внутри мышц. Когда у вас появился эктопический жир (это жир в печени), тогда дела уже довольно плохи. Но от него можно избавиться быстрее всего. Когда мы обращаем процесс вспять, эктопический жир уходит первым, затем висцеральный жир, затем подкожный жир.

Что разрушает этот механизм? Его разрушают некоторые типы калорий. Во-первых, его разрушает алкоголь, далее фруктоза во фруктозно-кукурузном сиропе. Хронический стресс может мобилизовать организм так, что будет превращать разные вещи в сахар. Если вы спите менее 5 часов, то уровень кортизола может вырасти, а вместе с ним и уровень висцерального жира. Стероиды, антибиотики, антидепрессанты и противотревожные препараты могут вызвать рост висцерального жира. Масла из семян вносят заметный вклад в повреждение митохондрий – машин, которые управляют метаболизмом. Модифицированный пищевой крахмал, мальтодекстрин убийственны для метаболизма.

Как все это исправить и избавиться от висцерального жира?

1. Исключить ультраобработанные продукты: сахар, крахмалы, масла из семян.

2. Высокоинтенсивные интервальные тренировки лучше всего подходят при жире на животе.

3. Ходьба (длительные пешие прогулки) отлично помогает избавиться от жира на животе.

4. Нутриенты, которые могут помочь: натуральный витамин В1, необогащенные пищевые дрожжи, витамин Д (принимайте витамин Д и бывайте чаще на солнце), магний.

5. Интервальное голодание.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о том, как избавиться от жира на животе:

1. Типы жира в организме:

- Подкожный жир

- Висцеральный жир (вокруг органов)

- Эктопический жир (внутри органов)

2. Факторы, способствующие накоплению висцерального жира:

- Алкоголь

- Фруктоза (особенно в рафинированных продуктах)

- Недостаток сна (менее 5 часов)

- Стресс и высокий уровень кортизола

- Некоторые медикаменты (стероиды, антибиотики, антидепрессанты)

- Масла из семян

- Рафинированные сахара и крахмалы

3. Рекомендации по избавлению от жира:

- Исключение вредных продуктов из рациона

- Употребление достаточного количества белка

- Избегание диетических газированных напитков

- Внимательное изучение состава продуктов

4. Эффективные виды физической активности:

- Высокоинтенсивные интервальные тренировки

- Силовые тренировки

- Длительные пешие прогулки

5. Дополнительные рекомендации:

- Прием витамина B1

- Достаточное пребывание на солнце или прием витамина D

- Употребление магния

- Практика интервального голодания

Вывод:

Лекция предлагает комплексный подход к избавлению от жира на животе, включающий правильное питание, физическую активность и образ жизни. Основной акцент делается на понимании механизмов накопления жира в организме и факторов, способствующих этому процессу. Рекомендуется исключение вредных продуктов, особенно рафинированных масел и сахаров, и включение в рацион питательных продуктов, богатых белком и необходимыми микроэлементами. Важную роль играет физическая активность, особенно высокоинтенсивные интервальные тренировки и пешие прогулки. Дополнительно рекомендуется практика интервального голодания и прием некоторых витаминов и минералов. Подчеркивается важность комплексного подхода и формирования здоровых привычек на долгосрочную перспективу для достижения устойчивых результатов в борьбе с лишним весом и улучшения общего состояния здоровья.