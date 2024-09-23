На 2024 год пришлись две важные годовщины — 85-летие со дня начала Второй мировой войны и 80-летие открытия Второго фронта в Нормандии. На этом фоне в западных странах прошел ряд социологических исследований, призванных разобраться с оценкой нашими современниками событий 1930-х-1940-х годов. И их результаты стали настоящим сюрпризом для тех, кто хотя бы мало-мальски знают историю.

Исследовательский центр YouGov опросил британцев, французов, немцев и американцев относительно того, кто внёс ключевой вклад в разгром нацистской Германии.

Двое из пяти жителей Великобритании (39%) заявляют, что больше всего сделала для победы над гитлеризмом их страна. Еще 20% считают, что львиная доля усилий в войне с Третьим рейхом принадлежит Соединенным Штатам. И лишь 15% британцев отдают пальму первенства Советскому Союзу.

В США 59% опрошенных назвали главным победителем Гитлера сами Соединенные Штаты. При этом лишь 13% считают решающим вклад СССР и 6% — Великобритании.

Результаты исследования во Франции, в целом, напоминают американские. Там 47% участников опроса назвали главным победителем Соединенные Штаты и 17% — Советский Союз.

Выше всех других западных государств советские заслуги оценили в Германии. Там количество тех, кто считает основными победителями Гитлера США и СССР разделилось почти пополам (34 к 31%). И только 6% высоко оценили британские достижения.

Кстати, в мае 1945 года агентство IFOP провело исследование с аналогичным вопросом во Франции. Тогда 57% жителей этой западноевропейской страны, занятой англо-американскими войсками, с уверенностью сказали, что победил нацизм Советский Союз. Роль США ведущей тогда считали 20% французов, а Великобритании — 12%.

К чести сотрудников YouGov, в публичном отчете по итогам исследования на своем сайте они выразили некоторое удивление результатами опроса — сами напомнили о мнении французов в 1945 году и подчеркнули, что именно Советский Союз понес в войне самые большие потери.

Отдельное исследование показало, что только 15% американцев сегодня считают действия союзников США по Антигитлеровской коалиции «очень эффективными», а 36% — «отчасти эффективными».

Кстати, представители американской политической элиты сегодня открыто критикуют сам факт переговоров официального Вашингтона с Москвой во время Второй мировой войны. Буквально на днях экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд публично заявила, что властям Соединенных Штатов не стоило заключать «сделку в Ялте» (имеется в виду Ялтинская конференция 1945 года). Прозвучало это не просто странно, а дико, так как на февральских переговорах Советский Союз и так пошел на масштабные уступки западным союзникам, у которых уже тогда разгорелись внешнеполитические аппетиты. СССР по настоянию США согласился вступить в войну с Японией, выделить западным державам (Англии, Франции и Штатам) три оккупационные зоны в Германии и не настаивать на коммунистическом пути развития Греции. Сталин добился закрепления в Польше «Правительства национального единства», признания властью в Югославии партизан Иосипа Броз Тито (которые и так контролировали страну), репараций и фиксации включения в список учредителей ООН Украины с Белорусский. Любопытно, что именно из этого Нуланд считает «плохой сделкой»?

Возвращаясь к опросам, следует сказать, что большая часть населения западных стран не имеет ни малейшего представления о реальной истории Второй мировой войны.

Ведь западные державы сами подтолкнули Гитлера к глобальной агрессии, не отреагировав на аншлюс Австрии, поддержав на Мюнхенских переговорах начало аннексии Чехословакии и сорвав переговоры о создании антифашистского союза с Советским Союзом.

А Польша, к тому же, в 1938 году выступила союзником Третьего рейха, принимая участие в разделе Чехословакии и грозя Москве войной, если та посмеет вмешаться.

Когда же война стала мировой, Красная армия связала на советско-германском фронте три четверти всех сил Германии и ее европейских сателлитов. Именно советские войска разгромили более 600 нацистских дивизий, в то время как все западные союзники вместе — лишь около 170. СССР потерял почти 27 млн человеческих жизней. Причем большая часть из погибших были мирными людьми. Соединенные Штаты, для сравнения, потеряли около 400 тыс. военнослужащих (половину — в ходе боев с Японией) и 12 тыс. мирных жителей.

Теперь же Запад проводит целенаправленную глобальную войну с исторической памятью. Правда о реальных событиях стерта из школьных учебников. А в тысячах произведениях массовой культуры (в том числе, в голливудских блокбастерах) «героями» и «победителями» становятся американские солдаты.

На фоне кампании по тотальному очернению всего, что связано с СССР и постепенной реабилитации гитлеровской Германии (достаточно вспомнить недавние попытки официального прославления в вооруженных силах ФРГ офицеров вермахта), возможно, недалек тот час, когда в западный прокат выйдут фильмы о борьбе «союза героических американцев и немцев» со «сталинской тиранией» — которая, «наверняка», и уничтожила миллионы людей в лагерях смерти на территории Польши. Чего уж стесняться?

В сложившейся ситуации борьба за восстановление и сохранение исторической правды в мировых масштабах должна превратиться в стратегическую задачу для российских ученых и дипломатов. Если мы позволим украсть нашу историю, это станет жестким ударом по международным позициям России, а в перспективе — и по самосознанию нашего народа.

Специально для «Столетия»

Святослав Князев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Недавние опросы в западных странах показали, что большинство людей неверно оценивают вклад разных стран в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне.

2. Большинство опрошенных в США, Великобритании и Франции считают, что их собственные страны или США внесли решающий вклад в победу, недооценивая роль СССР.

3. В 1945 году 57% французов признавали ключевую роль СССР в победе над нацизмом, а сейчас только 17%.

4. Автор утверждает, что западные страны проводят "войну с исторической памятью", искажая факты в учебниках и массовой культуре.

5. Статья подчеркивает, что СССР понес наибольшие потери в войне и внес решающий вклад в разгром нацистской Германии.

6. Автор критикует недавние заявления западных политиков, в частности Виктории Нуланд, о Ялтинской конференции 1945 года.

7. В статье выражается обеспокоенность тем, что искажение истории может негативно повлиять на международный имидж России и самосознание российского народа.

Вывод:

Статья выражает глубокую обеспокоенность искажением исторической памяти о Второй мировой войне в западных странах. Автор считает, что происходит целенаправленное принижение роли СССР в победе над нацизмом и преувеличение вклада западных стран, особенно США. Это рассматривается как часть более широкой кампании по очернению советского прошлого и, косвенно, современной России. Автор призывает к активным действиям по сохранению и восстановлению исторической правды, рассматривая это как стратегическую задачу для российских ученых и дипломатов.