Хомяк и хомяки



"Надули! С хомяком обманули!" – диванные криптоинвесторы по всему миру возмущены выплатами за многомесячное "тапание хомяка" – игру в Hamster Combat.

Среднестатистический игрок получит от $15 до $50 за шесть (!!!) месяцев тапалки, покупки карточек, просмотров роликов и тупых мини-игр. Причем сразу вывести можно только 10% заработанного. Но и это копейки очень многие не получат – их лишили выплат за "читерство" – уловки для развития хомяка без траты времени.

Пуканы горят по всему миру (https://t.me/banksta/58125), но больше всего – в нашей необъятной Родине, Грузии, Турции, Армении и на остатках Украины. Любопытная география, да?

До этого миллионы игроков убеждали себя и окружающих, что они не сжигают часы и дни своей жизни, а "инвестируют в будущее богатство" – рассказывая примеры с "биткоином, в который никто не верил" и удачными токенами NotCoin и DOGS.

Люди всерьез (!!!) считали и обсуждали, сколько кредитов они закроют и купят смартфонов (и даже машин) после начала выплат. Правда, некоторые попадали из-за "Хомяка" в реальную психушку (пруф (https://www.mentoday.ru/life/news/10-06-2024/shkolnik-popal-v-psihushku-iz-za-populyarnogo-v-telegram-homyaka-on-prosto-hotel-podzarabotat/)) или теряли работу (пруф (https://harant.ru/questions/q-46437/).)

Собственно, как и с любыми МММ, секта хомяка убеждает всех "в новом сезоне точно не кинут". Для справки – в новом сезоне набранные миллионы пользователе должны будут зарабатывать "кристаллики", но для этого строго и жестко выполнять все задания (смотреть ролики, играть, и т.д.).

Хотя некоторые уже начинают догадываться:

"Голубые кристаллы можно будет заработать выполняя ВСЕ обязательные задания и покупая карточки. Похоже что нас приучают к новой механике игры! Теперь не получится халявить, придется каждый день несколько раз участвовать во всех заданиях, смотреть все ролики! Короче говоря из нас хотят сделать армию приученных интернет-хомяков, которые посмотрят, нажмут и напишут все, что надо!".

"Заранее было известно, что тапальщики получат около 1% от объема выпущенной крипты. Оставшиеся 99% продадут организаторы" – сообщает "Банкста (https://t.me/banksta/58124)". Прибыль самой игры (принадлежащий (https://neolurk.org/wiki/Hamster_Kombat) "русскому офшору") составляет несколько миллионов долларов в день.

https://t.me/glavmedia/359914 – цинк

Ведь никогда такого не было…



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Игроки Hamster Combat разочарованы низкими выплатами за многомесячную игру.

2. Средний игрок получит от $15 до $50 за 6 месяцев игры, причем сразу можно вывести только 10%.

3. Многие лишены выплат за "читерство" – попытки развития персонажа без реальных затрат времени.

4. Наибольшее недовольство наблюдается в России, Грузии, Турции, Армении и частях Украины.

5. Игроки считали игру "инвестицией в будущее", сравнивая с успешными криптовалютами.

6. Некоторые игроки испытали серьезные проблемы из-за игры, включая психические расстройства и потерю работы.

7. Новый сезон игры вводит систему "кристалликов", требующую более активного участия.

8. Предполагается, что организаторы игры получат 99% прибыли, а игроки – лишь 1%.

9. Прибыль игры оценивается в несколько миллионов долларов в день.

Вывод:

Hamster Combat представляет собой классический пример схемы, похожей на финансовую пирамиду, в цифровом формате. Игра эксплуатирует надежды людей на легкий заработок, используя механики, схожие с азартными играми, и обещания криптовалютных выплат. Реальные выплаты оказались значительно ниже ожиданий игроков, что вызвало массовое разочарование. Организаторы игры, по-видимому, получают значительную прибыль, в то время как большинство игроков остаются с минимальным вознаграждением или вовсе без него. Это ситуация подчеркивает важность критического мышления и осторожности при участии в подобных онлайн-проектах, особенно когда они обещают легкие деньги.