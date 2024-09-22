▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 53-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 66-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 420 военнослужащих, два танка, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 105-мм орудия М119 производства США.

Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов.



▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 23-й, 28-й, 30-й, 33-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 10-й, 12-й горно-штурмовых бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 118-й бригады теробороны и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 67-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 5-й бригады специального назначения ВСУ, 119-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Цукурино, Петровка, Димитров, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики.

Отразили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и 5-го отряда специального назначения центра специальных операций ССО.

Потери украинских формирований составили до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Отражены три контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны.

Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Ингулец, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, три автомобиля и 152-мм гаубица «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России